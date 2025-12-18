Гаманцям готуватися: картопля, буряк і морква різко злетять у ціні – прогноз на 2026 рік

Овочі, які роками вважалися найбільш доступними для українців, у 2026 році можуть остаточно втратити статус бюджетних. Експерти попереджають: після новорічних свят ринок очікує поступове, але відчутне зростання цін на весь так званий "борщовий набір".

Борщ стане делікатесом – українців попередили про різке подорожчання овочів у 2026 році

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прогноз економіста Володимира Чижа.

За словами фахівця, до кінця січня 2026 року ситуація залишатиметься відносно стабільною завдяки хорошому врожаю та надлишковій пропозиції. Водночас уже з лютого почне діяти низка факторів, які штовхатимуть ціни вгору.

Серед ключових причин подорожчання:

– сезонне скорочення запасів овочів;

– зростання вартості електроенергії;

– витрати на зберігання та логістику;

– дефіцит сучасних овочесховищ.

Наразі моркву та цибулю виробники змушені продавати навіть нижче собівартості – по 3–4 грн за кілограм, тоді як у роздрібі ціни тримаються на рівні 5–10 грн/кг. Проте така ситуація, за прогнозом, протримається недовго.

Вже наприкінці зими – на початку весни 2026 року ціни можуть досягти таких показників:

– картопля – 25–30 грн/кг;

– капуста – до 25 грн/кг;

– морква та буряк – 20–22 грн/кг;

– цибуля – до 18 грн/кг.

Окремо експерт звертає увагу на фрукти. Через слабкий урожай і зростання імпорту їхня вартість може зрости щонайменше на 10% уже з січня 2026 року. Йдеться насамперед про яблука та цитрусові.

У річному вимірі фрукти вже продемонстрували одні з найвищих темпів подорожчання – до 50%, і навіть акційні пропозиції не здатні суттєво пом’якшити удар по споживачах.

Економісти застерігають: 2026 рік може стати переломним моментом, коли навіть базові продукти харчування перестануть бути "дешевими за замовчуванням".

