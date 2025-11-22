Миллиарды долларов убытков: Украина показала реальную цену ударов России по агросектору

Украинский агросектор продолжает держаться, несмотря на масштабы российского разрушения, но реальные цифры убытков уже выходят за пределы здравого смысла. Как сообщает Министерство экономики , во время онлайн-воркшопа с представителями Италии была озвучена полная оценка потерь – и она поражает даже международных экспертов.

Украина раскрыла масштабы разрушений в сельском хозяйстве вследствии войны

Согласно данным Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4), агропромышленность Украины понесла более 11,2 млрд долларов прямых убытков . Но эти цифры только верхушка айсберга. Недополученные доходы из — за войны уже превысили 72 млрд долларов , а общие потребности в восстановлении и модернизации в течение следующего десятилетия оцениваются более чем в 55,5 млрд долларов .

Во время воркшопа, ставшего частью Меморандума о взаимопонимании с Cassa Depositi e Prestiti, SACE и SIMEST, украинские чиновники представили иностранным партнерам новые возможности сотрудничества в восстановлении агросектора.

Заместитель Министра экономики Тарас Высоцкий подчеркнул: украинская агросистема остается устойчивой даже во время войны, однако задачей №1 становится не просто восстановление, а создание совершенно новой инфраструктуры — современной, инновационной и конкурентной для европейского рынка.

Итальянским компаниям представили около 30 подготовленных инвестиционных проектов общей потребностью более 1,4 млрд долларов в сферах агропроизводства, переработки и логистики. После официальной части стороны перешли к виртуальным переговорам В2В: бизнес обсуждал возможности локализации производства, кооперации и участия в восстановлении.

Украинский агросектор остается одним из ключевых драйверов национальной экономики и нынешняя волна интереса со стороны Италии может стать важной точкой для перехода к современным технологиям и новой архитектуре продовольственной безопасности Европы.

