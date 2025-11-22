logo

Миллиарды долларов убытков: Украина показала реальную цену ударов России по агросектору
Миллиарды долларов убытков: Украина показала реальную цену ударов России по агросектору

Во время украинско-итальянского воркшопа стало известно — потери агросферы из-за российского вторжения достигают десятков миллиардов долларов и до восстановления далеко.

22 ноября 2025, 10:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украинский агросектор продолжает держаться, несмотря на масштабы российского разрушения, но реальные цифры убытков уже выходят за пределы здравого смысла. Как сообщает Министерство экономики , во время онлайн-воркшопа с представителями Италии была озвучена полная оценка потерь – и она поражает даже международных экспертов.

Миллиарды долларов убытков: Украина показала реальную цену ударов России по агросектору

Украина раскрыла масштабы разрушений в сельском хозяйстве вследствии войны

Согласно данным Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4), агропромышленность Украины понесла более 11,2 млрд долларов прямых убытков . Но эти цифры только верхушка айсберга. Недополученные доходы из — за войны уже превысили 72 млрд долларов , а общие потребности в восстановлении и модернизации в течение следующего десятилетия оцениваются более чем в 55,5 млрд долларов .

Во время воркшопа, ставшего частью Меморандума о взаимопонимании с Cassa Depositi e Prestiti, SACE и SIMEST, украинские чиновники представили иностранным партнерам новые возможности сотрудничества в восстановлении агросектора.

Заместитель Министра экономики Тарас Высоцкий подчеркнул: украинская агросистема остается устойчивой даже во время войны, однако задачей №1 становится не просто восстановление, а создание совершенно новой инфраструктуры — современной, инновационной и конкурентной для европейского рынка.

Итальянским компаниям представили около 30 подготовленных инвестиционных проектов общей потребностью более 1,4 млрд долларов в сферах агропроизводства, переработки и логистики. После официальной части стороны перешли к виртуальным переговорам В2В: бизнес обсуждал возможности локализации производства, кооперации и участия в восстановлении.

Украинский агросектор остается одним из ключевых драйверов национальной экономики и нынешняя волна интереса со стороны Италии может стать важной точкой для перехода к современным технологиям и новой архитектуре продовольственной безопасности Европы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что в Днепре разоблачили схему поставки украинской агропродукции в РФ, задержаны семь участников.



