logo_ukra

BTC/USD

83831

ETH/USD

2718.41

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Агро 2025 Мільярди доларів збитків: Україна показала реальну ціну ударів Росії по агросектору
commentss НОВИНИ Всі новини

Мільярди доларів збитків: Україна показала реальну ціну ударів Росії по агросектору

Під час українсько-італійського воркшопу стало відомо — втрати агросфери через російське вторгнення сягають десятків мільярдів доларів, і до відновлення далеко.

22 листопада 2025, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Український агросектор продовжує триматися попри масштаби російського руйнування, але реальні цифри збитків уже виходять за межі здорового глузду. Як повідомляє Міністерство економіки, під час онлайн-воркшопу з представниками Італії було озвучено повну оцінку втрат – і вона вражає навіть міжнародних експертів.

Мільярди доларів збитків: Україна показала реальну ціну ударів Росії по агросектору

Україна розкрила масштаби руйнувань у сільському господарстві внаслідок війни

Згідно з даними Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4), агропромисловість України зазнала понад 11,2 млрд доларів прямих збитків. Але ці цифри — лише верхівка айсберга. Недоотримані доходи через війну вже перевищили 72 млрд доларів, а загальні потреби на відновлення та модернізацію протягом наступного десятиліття оцінюються більш ніж у 55,5 млрд доларів.

Під час воркшопу, що став частиною Меморандуму про взаєморозуміння з Cassa Depositi e Prestiti, SACE та SIMEST, українські урядовці презентували іноземним партнерам нові можливості співпраці у відбудові агросектору.

Заступник Міністра економіки Тарас Висоцький підкреслив: українська агросистема залишається стійкою навіть під час війни, однак "завданням №1" стає не просто відновлення, а створення абсолютно нової інфраструктури — сучасної, інноваційної та конкурентної для європейського ринку.

Італійським компаніям презентували близько 30 підготовлених інвестиційних проєктів загальною потребою понад 1,4 млрд доларів у сферах агровиробництва, переробки та логістики. Після офіційної частини сторони перейшли до віртуальних В2В-переговорів: бізнес обговорював можливості локалізації виробництва, кооперації та участі у відбудові.

Український агросектор залишається одним із ключових драйверів національної економіки, і нинішня хвиля інтересу з боку Італії може стати важливою точкою для переходу до сучасних технологій і нової архітектури продовольчої безпеки Європи.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі викрили схему постачання української агропродукції до РФ, затримано сімох учасників.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини