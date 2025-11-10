Осенняя посадка чеснока и лука: время еще есть – успейте до 20 ноября

Хотя осень уже подходит к концу, у огородников еще есть прекрасная возможность высадить озимый чеснок и лук. Погода в Украине сейчас необычно теплая, почва не промерзла, поэтому до 20 ноября еще вполне реально провести посадку и обеспечить себе щедрый урожай в следующем году. Об этом рассказывают в блоге на YouTube-каналы "Моя дача, сад огород и все вокруг них".

Посадка чеснока и лука осенью

Когда сажать

Лучше сажать озимый чеснок, когда температура воздуха держится в пределах 5…10 °C, а почва не холоднее 4 °C. В таких условиях зубки успеют укорениться, но не прорастут до морозов. Сажать следует на глубину 6-8 см в легком грунте или 4-5 см в тяжелом, с расстоянием 10-12 см между зубками и 20-25 см междурядьями.

Как подготовить грядки

Место следует выбирать солнечное, сухое, без застоя воды. Перед посадкой землю нужно перекопать, добавить перегной или компост и чуть-чуть древесной золы – это укрепит растения и поможет им лучше перезимовать.

Озимый лук можно сажать до 20 ноября. Используйте мелкую севку до 1,5 см в диаметре, сажайте на глубину 2–4 см, оставляя между луковицами 7–10 см, а междурядья около 20 см. После посадки грядки желательно замульчировать сухими листьями, торфом или соломой – это сохранит влагу и защитит от возможного.

Советы от опытных огородников



Не стоит сажать чеснок и лук после друг друга или после моркови – эти культуры имеют общие болезни и истощают почву. Лучше выбрать участок, где раньше росли огурцы, тыква, кабачки или ранняя капуста.



Теплая осень – настоящий подарок для огородников. Если вы еще не успели высадить чеснок и лук, сделайте это до 20 ноября. Эти несколько дней могут стать решающими для будущего урожая: весной вы получите большие здоровые головки и сочное зеленое перо, которое станет первой витаминной радостью после зимы.

