Осіння посадка часнику й цибулі: час ще є – встигніть до 20 листопада

Хоч осінь уже добігає кінця, городники ще мають чудову нагоду висадити озимий часник і цибулю. Погода в Україні зараз незвично тепла, ґрунт не промерз, тому до 20 листопада ще цілком реально провести посадку й забезпечити собі щедрий урожай наступного року. Про це розповідають в блозі на YouTube-каналі "Моя дача, сад город та все довкола них".

Посадка часнику і цибулі восени

Коли садити

Найкраще садити озимий часник, коли температура повітря тримається в межах +5…+10 °C, а ґрунт не холодніший за +4 °C. У таких умовах зубки встигнуть укоренитися, але не проростуть до морозів. Садити слід на глибину 6–8 см у легкому ґрунті або 4–5 см у важкому, з відстанню 10–12 см між зубками і 20–25 см міжряддями.

Як підготувати грядки

Місце варто обирати сонячне, сухе, без застою води. Перед посадкою землю потрібно перекопати, додати перегній або компост і трохи деревної золи – це зміцнить рослини та допоможе їм краще перезимувати.

Озиму цибулю також можна садити до 20 листопада. Використовуйте дрібну сівку до 1,5 см у діаметрі, садіть на глибину 2–4 см, залишаючи між цибулинами 7–10 см, а міжряддя близько 20 см. Після посадки грядки бажано замульчувати сухим листям, торфом або соломою – це збереже вологу і захистить від можливого похолодання.

Поради від досвідчених городників



Не варто садити часник і цибулю після один одного чи після моркви – ці культури мають спільні хвороби й виснажують ґрунт. Краще обрати ділянку, де раніше росли огірки, гарбузи, кабачки або рання капуста.



Тепла осінь – справжній подарунок для городників. Якщо ви ще не встигли посадити часник і цибулю, зробіть це до 20 листопада. Ці кілька днів можуть стати вирішальними для майбутнього врожаю: навесні ви отримаєте великі, здорові головки і соковите зелене перо, яке стане першою вітамінною радістю після зими.

