Украина открывает агросектор для крупных итальянских инвестиций — что стоит за новым партнерством

Между Украиной и Италией стартовал новый этап экономического партнерства — и на этот раз речь идет об одном из важнейших секторов украинской экономики. Как сообщает Министерство экономики , стороны провели секторальный воркшоп, посвященный возможностям сотрудничества в агропромышленности, где прозвучали цифры, изменяющие масштабы дискуссии о послевоенном восстановлении.

Агросектор требует миллиардов долларов на восстановление

По оценке Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4), потребности украинского агросектора в восстановлении и модернизации на ближайшие десять лет составляют не менее 55,5 млрд долларов. Италия уже готовится занять в этом процессе заметное место – от инвестиций до технического партнерства и страхования рисков.

Во время мероприятия Украина представила итальянскому бизнесу более 30 готовых инвестиционных проектов общей потребностью в капитале около 1,4 млрд долларов. Это агропроизводство, переработка, логистика и инфраструктура — все, что формирует скелет будущей продовольственной безопасности.

Заместитель Министра экономики Тарас Высоцкий подчеркнул: война нанесла украинскому сельскому хозяйству 11,2 млрд долларов прямых убытков , а недополученные доходы уже превысили 72 млрд долларов . Именно поэтому сейчас Украина делает ставку не только на восстановление, но и технологическое обновление, в котором итальянские компании могут сыграть ключевую роль.

Италия получает доступ к одному из самых перспективных рынков аграрной модернизации в Европе: от машиностроения до глубинной переработки и новых логистических маршрутов. После официальной части воркшопа компании провели В2В-встречи, где обсудили локализацию производства, совместные инвестиции и форматы будущей кооперации.

Украинско-итальянское партнерство набирает обороты — и, похоже, агросектор может стать одной из самых больших точек роста для обеих экономик.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что правоохранители остановили деятельность группы лиц, организовавших канал поставки продукции биологической защиты сельскохозяйственных культур из Украины в Россию.