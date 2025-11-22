logo

BTC/USD

83831

ETH/USD

2718.41

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Агро 2025 Украина открывает агросектор для крупных итальянских инвестиций — что стоит за новым партнерством
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина открывает агросектор для крупных итальянских инвестиций — что стоит за новым партнерством

Во время украинско-итальянского воркшопа стало известно: агросектор нуждается в десятках миллиардов долларов на модернизацию, и Италия уже формирует свой интерес в этой огромной нише.

22 ноября 2025, 10:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Между Украиной и Италией стартовал новый этап экономического партнерства — и на этот раз речь идет об одном из важнейших секторов украинской экономики. Как сообщает Министерство экономики , стороны провели секторальный воркшоп, посвященный возможностям сотрудничества в агропромышленности, где прозвучали цифры, изменяющие масштабы дискуссии о послевоенном восстановлении.

Украина открывает агросектор для крупных итальянских инвестиций — что стоит за новым партнерством

Агросектор требует миллиардов долларов на восстановление

По оценке Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4), потребности украинского агросектора в восстановлении и модернизации на ближайшие десять лет составляют не менее 55,5 млрд долларов. Италия уже готовится занять в этом процессе заметное место – от инвестиций до технического партнерства и страхования рисков.

Во время мероприятия Украина представила итальянскому бизнесу более 30 готовых инвестиционных проектов общей потребностью в капитале около 1,4 млрд долларов. Это агропроизводство, переработка, логистика и инфраструктура — все, что формирует скелет будущей продовольственной безопасности.

Заместитель Министра экономики Тарас Высоцкий подчеркнул: война нанесла украинскому сельскому хозяйству 11,2 млрд долларов прямых убытков , а недополученные доходы уже превысили 72 млрд долларов . Именно поэтому сейчас Украина делает ставку не только на восстановление, но и технологическое обновление, в котором итальянские компании могут сыграть ключевую роль.

Италия получает доступ к одному из самых перспективных рынков аграрной модернизации в Европе: от машиностроения до глубинной переработки и новых логистических маршрутов. После официальной части воркшопа компании провели В2В-встречи, где обсудили локализацию производства, совместные инвестиции и форматы будущей кооперации.

Украинско-итальянское партнерство набирает обороты — и, похоже, агросектор может стать одной из самых больших точек роста для обеих экономик.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что правоохранители остановили деятельность группы лиц, организовавших канал поставки продукции биологической защиты сельскохозяйственных культур из Украины в Россию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости