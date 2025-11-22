Україна відкриває агросектор для великих італійських інвестицій — що стоїть за новим партнерством

Між Україною та Італією стартував новий етап економічного партнерства — і цього разу мова про один із найважливіших секторів української економіки. Як повідомляє Міністерство економіки, сторони провели секторальний воркшоп, присвячений можливостям співпраці в агропромисловості, де пролунали цифри, що змінюють масштаби дискусії про повоєнну відбудову.

Агросектор потребує мільярдів доларів на відновлення

За оцінкою Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4), потреби українського агросектору у відновленні та модернізації на найближчі десять років становлять щонайменше 55,5 млрд доларів. Італія вже готується зайняти в цьому процесі помітне місце — від інвестицій до технічного партнерства та страхування ризиків.

Під час заходу Україна презентувала італійському бізнесу понад 30 готових інвестиційних проєктів загальною потребою в капіталі близько 1,4 млрд доларів. Це агровиробництво, переробка, логістика та інфраструктура — усе те, що формує кістяк майбутньої продовольчої безпеки.

Заступник Міністра економіки Тарас Висоцький наголосив: війна завдала українському сільському господарству 11,2 млрд доларів прямих збитків, а недоотримані доходи вже перевищили 72 млрд доларів. Саме тому зараз Україна робить ставку не лише на відновлення, а й на технологічне оновлення, у якому італійські компанії можуть відіграти ключову роль.

Італія, зі свого боку, отримує доступ до одного з найперспективніших ринків аграрної модернізації в Європі: від машинобудування до глибинної переробки та нових логістичних маршрутів. Після офіційної частини воркшопу компанії провели В2В-зустрічі, де обговорили локалізацію виробництва, спільні інвестиції та формати майбутньої кооперації.

Українсько-італійське партнерство набирає обертів — і, схоже, агросектор може стати однією з найбільших точок зростання для обох економік.

