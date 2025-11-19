logo

Украина отправляет почти весь урожай на экспорт – правительство заявило, что ограничений на пшеницу не будет

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий сообщил, что в сезоне 2025/26 МГ страна не будет вводить лимиты на продажу пшеницы за границу, поскольку урожай и темпы экспорта позволяют стабильно обеспечивать внутренний рынок.

19 ноября 2025, 14:33
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украина не планирует вводить ограничения на экспорт пшеницы в сезоне 2025/26 маркетингового года. Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, передает Reuters.

Украина не вводит ограничений – почти весь урожай пшеницы уйдет на экспорт

По его данным, урожай пшеницы в этом году составит около 23 млн. тонн. Из этого объема прогнозируемый экспорт – 17 млн. тонн. Для сравнения: в 2024 году было собрано 22,6 млн. тонн и отправлено за границу 15,7 млн. тонн.

Министерство экономики фиксирует более низкие темпы экспорта на старте сезона. По состоянию на середину ноября Украина отгрузила 6,8 млн тонн пшеницы, что меньше 8,6 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Высоцкий отметил, что текущие объемы позволяют не вводить какие-либо ограничения.

Он подчеркнул, что внутренние потребности обеспечены, а рыночные показатели не создают риска для цен на муку и хлеб. Украина сохраняет позиции одного из ведущих мировых экспортеров пшеницы.

Экспертные оценки свидетельствуют, что высокий урожай в сочетании с мягким стартом сезона позволяет обеспечить стабильные поставки на внешние рынки без угрозы дефицита внутри страны. Это поддерживает статус Украины как надежного поставщика зерна на международном рынке.

Между тем, прогнозируют эксперты, с нового года должен существенно подорожать хлеб – из-за подорожания сырья, проблем с электроэнергией и дефицита кадров. Сегодня закупочная цена пшеничной муки высшего сорта достигает 15 тысяч гривен за тонну, первого сорта – 14,5 тысячи, а ржаной – около 18 тысяч гривен с НДС. Больше всего подорожала ржаная мука – почти вдвое за последние полгода, что оказывает непосредственное влияние на цену ржаного хлеба. И это при том, что Украина выращивает зерновые сверх своих нужд. Кроме того, на удорожание хлеба влияют и постоянные атаки РФ на энергетическую систему Украины, передают "Комментарии".



