Україна відправляє майже весь урожай на експорт – уряд заявив, що обмежень на пшеницю не буде

Україна не планує запроваджувати обмеження на експорт пшениці у сезоні 2025/26 маркетингового року. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький, передає Reuters.

Україна не вводить обмежень – майже весь урожай пшениці піде на експорт

За його даними, урожай пшениці цього року становитиме близько 23 млн тонн. Із цього обсягу прогнозований експорт – 17 млн тонн. Для порівняння: у 2024 році було зібрано 22,6 млн тонн та відправлено за кордон 15,7 млн тонн.

Міністерство економіки фіксує нижчі темпи експорту на старті сезону. Станом на середину листопада Україна відвантажила 6,8 млн тонн пшениці, що менше ніж 8,6 млн тонн за аналогічний період минулого року. Висоцький зазначив, що поточні обсяги дозволяють не вводити будь-які обмеження.

Він підкреслив, що внутрішні потреби забезпечені, а ринкові показники не створюють ризиків для цін на борошно та хліб. Україна зберігає позиції одного з провідних світових експортерів пшениці.

Експертні оцінки свідчать, що високий урожай у поєднанні з м’яким стартом сезону дає можливість забезпечити стабільні поставки на зовнішні ринки без загрози дефіциту всередині країни. Це підтримує статус України як надійного постачальника зерна на міжнародному ринку.

Між тим, прогнозують експерти, з нового року має суттєво здорожчати хліб – через здорожчання сировини, проблеми з електроенергією та дефіцит кадрів. Нині закупівельна ціна пшеничного борошна вищого ґатунку сягає 15 тисяч гривень за тонну, першого сорту – 14,5 тисячі, а житнього – близько 18 тисяч гривень із ПДВ. Найбільше подорожчало саме житнє борошно – майже вдвічі за останні пів року, що безпосередньо впливає на ціну житнього хліба. І це при тому, що Україна вирощує зернових понад свої потреби. Крім того, на здорожчання хліба впливають і постійні атаки РФ на енергетичну систему України, передають "Коментарі".