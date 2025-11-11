Украинцы активно продают землю: у нардепов возникают вопросы

Рубрики
Кречмаровская Наталия
С 2021 года по результатам земельных аукционов в системе Прозорро.Продажи совокупная стоимость сделок по состоянию на 10 ноября 2025 года составляет почти 8 млрд грн.
Земля. Фото из открытых источников
Такие данные обнародовала народная депутат Украины Нина Южанина со ссылкой на информацию Минэкономики. За это время проведено более 30 тыс. торгов – аренда, продажа частных сельхозучастков, земель другого назначения и реализация арестованных участков. По ее словам, три из четырех земельных аукционов касались земель сельскохозяйственного назначения.
Народная депутат напомнила, что продажа государственных и коммунальных сельхозземель по-прежнему остается запрещенной.
Лидеры по доходам:
ГП "Земельный банк" — около 1,1 млрд грн ежегодно;
Среди общин: Окнянская община (Одесщина) – 30,2 млн грн,
Буринская община (Сумщина) – 15,9 млн грн.
Рекорды:
Самая дорогая аренда – 4 000 га в Кировоградской области с платой 65,5 млн грн в год;
Продажа — 50 га промышленных земель в Мурованской общине Львовской области за 102,7 млн грн.
Народная депутат добавила, что ситуация с землями государственного предприятия "Земельный банк" вызывает вопросы.
Южанина также добавила, что, несмотря на положительную статистику торгов, без законодательных изменений в сфере управления государственными землями об эффективности говорить рано.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что за четыре года действия рынка земли украинцы вложили более 30 млрд грн в землю. Средняя стоимость гектара земли увеличилась на 60% и составляет 60,7 тыс. грн.