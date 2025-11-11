Украинцы активно продают землю: у нардепов возникают вопросы

С 2021 года по результатам земельных аукционов в системе Прозорро.Продажи совокупная стоимость сделок по состоянию на 10 ноября 2025 года составляет почти 8 млрд грн.

Земля. Фото из открытых источников

Такие данные обнародовала народная депутат Украины Нина Южанина со ссылкой на информацию Минэкономики. За это время проведено более 30 тыс. торгов – аренда, продажа частных сельхозучастков, земель другого назначения и реализация арестованных участков. По ее словам, три из четырех земельных аукционов касались земель сельскохозяйственного назначения.

Народная депутат напомнила, что продажа государственных и коммунальных сельхозземель по-прежнему остается запрещенной.

Лидеры по доходам:

ГП "Земельный банк" — около 1,1 млрд грн ежегодно;

Среди общин: Окнянская община (Одесщина) – 30,2 млн грн,

Буринская община (Сумщина) – 15,9 млн грн.

Рекорды:

Самая дорогая аренда – 4 000 га в Кировоградской области с платой 65,5 млн грн в год;

Продажа — 50 га промышленных земель в Мурованской общине Львовской области за 102,7 млн грн.

Народная депутат добавила, что ситуация с землями государственного предприятия "Земельный банк" вызывает вопросы.

"Передача таких участков в аренду приносит государству только 12% от нормативно-денежной оценки, тогда как остальные средства остаются в распоряжении самого предприятия. Это — значительные суммы, которые не поступают в государственный бюджет. Вопросы субарендных платежей и распределения доходов между государством и предприятием до сих пор не урегулированы должным образом", — отметила депутат.

Южанина также добавила, что, несмотря на положительную статистику торгов, без законодательных изменений в сфере управления государственными землями об эффективности говорить рано.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что за четыре года действия рынка земли украинцы вложили более 30 млрд грн в землю. Средняя стоимость гектара земли увеличилась на 60% и составляет 60,7 тыс. грн.



