Українці активно продають землю: у нардепів виникають питання

Кречмаровская Наталия
З 2021 року за результатами земельних аукціонів у системі “Прозорро.Продажі” сукупна вартість угод станом на 10 листопада 2025 року становить майже 8 млрд грн.
Такі дані оприлюднила народна депутатка України Ніна Южаніна з посиланням на інформації Мінекономіки. За цей час проведено понад 30 тис. торгів — оренда, продаж приватних сільгоспділянок, земель іншого призначення та реалізація арештованих ділянок. За її словами, три з чотирьох земельних аукціонів стосувалися земель сільськогосподарського призначення.
Народна депутатка нагадала, що продаж державних та комунальних сільгоспземель, як і раніше, залишається забороненим.
Лідери за доходами:
ДП “Земельний банк” — близько 1,1 млрд грн щороку;
Серед громад: Окнянська громада (Одещина) — 30,2 млн грн,
Буринська громада (Сумщина) — 15,9 млн грн.
Рекорди:
Найдорожча оренда — 4 000 га у Кіровоградській області із платою 65,5 млн грн на рік;
Продаж — 50 га промислових земель у Мурованській громаді на Львівщині за 102,7 млн грн.
Народна депутатка додала, що ситуація із землями державного підприємства “Земельний банк” викликає питання.
Южаніна також додала, що попри позитивну статистику торгів, без законодавчих змін у сфері управління державними землями про ефективність говорити зарано.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за чотири роки дії ринку землі українці вклали понад 30 млрд грн в землю. Середня вартість гектара землі зросла на 60% та становить 60,7 тис. грн.