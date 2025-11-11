logo_ukra

Українці активно продають землю: у нардепів виникають питання

Народна депутатка Южаніна розповіла про ситуацію на ринку землі в Україні

11 листопада 2025, 17:46
Автор:
Кречмаровская Наталия

З 2021 року за результатами земельних аукціонів у системі “Прозорро.Продажі” сукупна вартість угод станом на 10 листопада 2025 року становить майже 8 млрд грн. 

Українці активно продають землю: у нардепів виникають питання

Земля. Фото з відкритих джерел

Такі дані оприлюднила народна депутатка України Ніна Южаніна з посиланням на інформації Мінекономіки. За цей час проведено понад 30 тис. торгів — оренда, продаж приватних сільгоспділянок, земель іншого призначення та реалізація арештованих ділянок. За її словами, три з чотирьох земельних аукціонів стосувалися земель сільськогосподарського призначення.

Народна депутатка нагадала, що продаж державних та комунальних сільгоспземель, як і раніше, залишається забороненим.

Лідери за доходами:

  • ДП “Земельний банк” — близько 1,1 млрд грн щороку;

  • Серед громад: Окнянська громада (Одещина) — 30,2 млн грн,

  • Буринська громада (Сумщина) — 15,9 млн грн.

Рекорди:

  • Найдорожча оренда — 4 000 га у Кіровоградській області із платою 65,5 млн грн на рік;

  • Продаж — 50 га промислових земель у Мурованській громаді на Львівщині за 102,7 млн грн.

Народна депутатка додала, що ситуація із землями державного підприємства “Земельний банк” викликає питання.

“Передача таких ділянок в оренду приносить державі лише 12% від нормативно-грошової оцінки, тоді як решта коштів залишається у розпорядженні самого підприємства. Це — значні суми, які не надходять до державного бюджету. Питання суборендних платежів та розподілу доходів між державою і підприємством досі не врегульовано належним чином”, — зауважила народна депутатка.

Южаніна також додала, що попри позитивну статистику торгів, без законодавчих змін у сфері управління державними землями про ефективність говорити зарано.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за чотири роки дії ринку землі українці вклали понад 30 млрд грн в землю. Середня вартість гектара землі зросла на 60% та становить 60,7 тис. грн.




Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/3935
