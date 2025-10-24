Урожай 2025: как украинское зерно может изменить правила игры на мировом рынке

В 2025 году Украина как один из ключевых игроков на мировом рынке зерновых столкнулась с вызовами и возможностями, определяющими не только национальную экономику, но и мировые тенденции в продовольственной безопасности. Прогнозы урожая зерновых культур на уровне около 57 миллионов тонн, по оценкам чиновников и аналитиков, могут стать катализатором для стабилизации экспортных цен, но в то же время рискуют усилить волатильность на глобальном рынке из-за геополитических факторов и климатической неопределенности.

Урожай в Украине в 2025 году

Отчет Министерства аграрной политики и продовольствия Украины указывает на потенциальный рост урожая пшеницы и кукурузы при благоприятной погоде, тогда как Департамент сельского хозяйства США (USDA) в своем последнем отчете World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) за сентябрь 2025 года прогнозирует рекордный экспорт. падение урожая в регионах, пораженных засухой. Эти данные, подкрепленные официальными прогнозами, позволяют проанализировать, как украинский урожай повлияет на цены, экспорт и глобальную торговлю с учетом сценариев для Украины и рекомендаций для инвесторов в агросекторе.

Прогнозы урожая зерновых в Украине на 2025 год колеблются в зависимости от погодных условий и геополитических рисков, но оптимистичные оценки составляют 57 миллионов тонн, что примерно соответствует показателям 2024 года на уровне 56,7 миллиона тонн. По словам замминистра экономики Тараса Высоцкого, прогноз для кукурузы может возрасти до 28 миллионов тонн из начальных 26,5 миллиона тонн, если не будет серьезных непредвиденных обстоятельств, таких как засуха или эскалация военного конфликта. "Раньше прогноз для кукурузы на 2025 год составлял 26,5 миллиона тонн, но есть потенциал для роста – оптимистично говоря, мы можем увидеть 28 миллионов тонн при условии отсутствия серьезных непредвиденных обстоятельств", – отметил Высоцкий в интервью Reuters. Для пшеницы прогноз повышен до 22 миллионов тонн с 21,2 миллиона тонн, что отражает лучшие урожайности благодаря дождям в ключевых регионах.

Министр аграрной политики Виталий Коваль предупредил о пессимистическом сценарии, где урожай зерновых может упасть на 10% до 51 миллиона тонн из-за аномально теплой зимы, нехватки влаги и затяжных дождей, задержавших посевную кампанию. "Самый негативный прогноз урожая зерновых — -10%, масличных — -5%. Это точно не провал", — заявил Коваль в эксклюзивном комментарии Reuters. Конкретные прогнозы включают 26 миллионов тонн кукурузы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн мелких зерновых, а для масличных – 11,5 миллиона тонн подсолнечника и уменьшение рапса на 600 тысяч тонн, что приведет к общему урожаю масличных около 10 млн. тонн. 2024 году.

Эти прогнозы базируются на данных Министерства аграрной политики, которые учитывают потерю около пятой части территории из-за оккупации и минирования, что сократило посевные площади. По данным USDA в отчете Grain: World Markets and Trade за сентябрь 2025 года, производство пшеницы в Украине на 2025/26 маркетинговый год оценивалось в 22,150 тысяч метрических тонн, что является увеличением по сравнению с августовскими прогнозами, но экспорт пшеницы снижен до 15 тысяч метрических тонн. Для кукурузы производство прогнозируется на уровне 26,762 тысячи метрических тонн, с экспортом 3,187 тысячи метрических тонн, что отражает консервативные оценки из-за логистических вызовов. В общем, если урожай достигнет 57 миллионов тонн, это позволит Украине сохранить позиции пятого крупнейшего экспортера пшеницы и лидера в подсолнечном масле, но зависимость от погоды делает уязвимыми прогнозы.

Отчет USDA и динамика экспорта кукурузы

Отчет USDA WASDE за сентябрь 2025 года подчеркивает рост экспорта кукурузы, несмотря на предупреждение о возможном 10% падении урожая в некоторых регионах, в частности из-за засухи в Европе и Восточной Европе. Для США производство кукурузы на 2025/26 год прогнозируется на рекордном уровне 427,1 миллиона тонн, что поддерживает экспорт на уровне 75 миллионов тонн, на 2,5 миллиона тонн больше, чем в августовском прогнозе. Этот рост происходит вопреки глобальным предупреждениям о снижении урожайности, поскольку большие запасы и конкурентные цены делают американскую кукурузу привлекательной для рынков Мексики, Японии и Колумбии, которые составляют более 70% экспорта.

Для Украины отчет USDA указывает на стабилизацию, но с рисками: несмотря на потенциальное 10% падение урожая зерновых экспорт кукурузы может возрасти благодаря переориентации рынков. Заместитель министра Высоцкий отметил, что 3 миллиона тонн пшеницы, которые ранее шли в ЕС, теперь могут быть перенаправлены в Северную Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию без критических потерь. Аналитики ASAP Agri прогнозируют общий экспорт зерновых из Украины на 2025/26 год на уровне 40,9 миллиона тонн, включая 15-15,5 миллиона тонн пшеницы, несмотря на изменения в политике ЕС по импорту. Этот рост экспорта кукурузы, по данным USDA, происходит на фоне глобального сокращения производства до 1221,05 млн тонн, где увеличение в США и Индии компенсирует падение в ЕС и Сербии.

Такая динамика объясняется не только урожаями, но и технологическими инновациями: внедрением дронов для мониторинга полей и гибридных сортов, устойчивых к засухе, позволяющих Украине компенсировать потери. Отчет USDA подчеркивает, что глобальная торговля кукурузой растет с более высоким импортом в ЕС, что создает возможности для украинских экспортеров, несмотря на локальные падения урожая.

Влияние на мировой рынок и цены

Урожай зерновых в Украине на уровне 57 миллионов тонн может стабилизировать цены в мире, но любое отклонение вниз усугубит давление на рынки, где Украина обеспечивает 10% мирового экспорта пшеницы и 18% ячменя. По данным USDA, глобальное производство пшеницы на 2025/26 год достигает рекордных показателей благодаря увеличению в Австралии, ЕС и России, но сокращение в Украине может привести к росту цен на 5-7%, особенно если эскалация конфликта нарушит логистику Черного моря. Цены на пшеницу уже стабилизировались на уровне 222-227 долларов за тонну CPT, по данным Украинского союза аграриев (UAC), с заключенными контрактами на 3,45 миллиона тонн для экспорта в июле-августе 2025 года.

Влияние мировых тенденций усиливается войной: вторжение России повлекло за собой рост цен на зерно на 20-30% в 2022 году, и подобные риски сохраняются. Аналитики Vox Ukraine отмечают, что шок от войны в 2022 г. поднял мировые цены на агропродукцию, но рынки адаптировались благодаря переориентации на поставщиков из Южной Америки. Если украинский урожай упадет ниже 57 миллионов тонн, это может спровоцировать дефицит в странах-импортерах, таких как Индонезия и Нигерия, где растет импорт, по данным USDA. Напротив, достижение прогноза позволит Украине экспортировать до 40 миллионов тонн в 2025/26 сезоне, стабилизируя цены и поддерживая продовольственную безопасность в Африке и Азии.

Культура Урожай 2024 (млн т) Прогноз 2025 (млн т) Изменение (%) Экспорт 2025/26 (млн т) Пшеница 22,7 22 -3,1 15-16 Кукуруза 26 28 7,7 23-25 (по оптимистическому сценарию) Ячмень 5,2 4,5 -13,5 2 Подсолнечник 12,5 11,5 -8 - В общем зерновые 56,7 57 0,5 40

Таблица основана на данных Министерства аграрной политики Украины и USDA, где изменения отражают влияние погоды и политики ЕС.

Сценарии развития для Украины

Для Украины возможны 3 основных сценария на 2025 год, в зависимости от геополитики и климата. Оптимистический сценарий предполагает урожай 57 миллионов тонн при благоприятной погоде, с экспортом 40 миллионов тонн, что будет стимулировать ВВП на 2-3% благодаря интеграции в ЕС. По данным OECD Economic Surveys: Ukraine 2025, повышение производительности из-за реформ земельного рынка может привлечь инвестиции в 10 миллиардов долларов, компенсируя потери от войны. Базовый сценарий с падением на 5% до 54 миллионов тонн из-за дождей и минирования приведет к сокращению экспорта до 38 миллионов тонн с давлением на цены в ЕС.

Пессимистический сценарий с 10% падением до 51 миллиона тонн, как предупреждает Коваль, усугубит продовольственный кризис в мире, с потерями для Украины в 5 миллиардов долларов экспортной выручки. Отчет CSIS о плане восстановления агросектора подчеркивает необходимость инвестиций в деминирование и технологии, чтобы компенсировать потерю 20% посевных площадей. Интеграция с ЕС через автономные торговые мероприятия могут быть заменены квотами, но это требует адаптации к стандартам, как отмечает план действий на 2025-2027 годы.

Советы для инвестиций в агросектор

Инвесторам в агросектор Украины следует фокусироваться на устойчивых технологиях и диверсификации, учитывая риски войны. По данным Инвестиционной онлайн платформы InVenture, инвестиции в украинский агробизнес в 2025 году составят 2 миллиарда долларов, с акцентом на M&A в логистике и переработке, где доходность может достигнуть 15-20%. Рекомендуется вкладывать в ETF, такие как DB Agriculture Fund (DBA) или Teucrium Wheat Fund (WEAT), для экспозиции к росту цен на зерно, как советуют аналитики AInvest, с мониторингом погоды и геополитики. Локальные компании, как UkrAgroConsult или Kernel Group, предлагают возможности в инфраструктуре, но с высоким риском из-за волатильности.

Для частных инвесторов следует рассматривать венчурные фонды в точном земледелии, где технологии дронов и ИИ повышают урожайность на 10-15%, по данным Киевской школы экономики. Рекомендуется избегать прямых инвестиций в регионы риска, фокусироваться на Западной Украине и экспортных хабах. Отчет Государственного департамента США об инвестиционном климате 2025 года в Украине подчеркивает стабильность из-за реформ, с потенциалом в зеленых технологиях, где ЕС предоставляет гранты на 500 миллионов евро. Инвестиции в агро могут принести 12-18% годового дохода, но требуют диверсификации для минимизации рисков.