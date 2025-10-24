Врожай 2025: як українське зерно може змінити правила гри на світовому ринку

У 2025 році Україна, як один з ключових гравців на світовому ринку зернових, стикнулася з викликами та можливостями, що визначають не лише національну економіку, але й світові тенденції у продовольчій безпеці. Прогнози врожаю зернових культур на рівні близько 57 мільйонів тонн, за оцінками урядовців і аналітиків, можуть стати каталізатором для стабілізації експортних цін, але водночас ризикують посилити волатильність на глобальному ринку через геополітичні фактори та кліматичну невизначеність.

Фото: з відкритих джерел

Врожай в Україні у 2025 році

Звіт Міністерства аграрної політики та продовольства України вказує на потенційне зростання врожаю пшениці та кукурудзи за умови сприятливої погоди, тоді як Департамент сільського господарства США (USDA) у своєму останньому звіті World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) за вересень 2025 року прогнозує рекордний експорт американської кукурудзи попри попередження про можливе 10% падіння врожаю в регіонах, уражених посухою. Ці дані, підкріплені офіційними прогнозами, дозволяють проаналізувати, як український урожай вплине на ціни, експорт і глобальну торгівлю, з урахуванням сценаріїв для України та рекомендацій для інвесторів у агросекторі.

Прогнози врожаю зернових в Україні на 2025 рік коливаються залежно від погодних умов і геополітичних ризиків, але оптимістичні оцінки сягають 57 мільйонів тонн, що приблизно відповідає показникам 2024 року на рівні 56,7 мільйона тонн. За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, прогноз для кукурудзи може зрости до 28 мільйонів тонн з початкових 26,5 мільйона тонн, якщо не буде серйозних непередбачених обставин, таких як посуха чи ескалація військового конфлікту. "Раніше прогноз для кукурудзи на 2025 рік становив 26,5 мільйона тонн, але є потенціал для зростання – оптимістично кажучи, ми можемо побачити 28 мільйонів тонн, за умови відсутності серйозних непередбачених обставин", – зазначив Висоцький в інтерв'ю Reuters. Для пшениці прогноз підвищено до 22 мільйонів тонн з 21,2 мільйона тонн, що відображає кращі врожайності завдяки дощам у ключових регіонах.

Міністр аграрної політики Віталій Коваль попередив про песимістичний сценарій, де врожай зернових може впасти на 10% до 51 мільйона тонн через аномально теплу зиму, брак вологи та затяжні дощі, що затримали посівну кампанію. "Найбільш негативний прогноз врожаю зернових – -10%, олійних – -5%. Це точно не провал ", – заявив Коваль в ексклюзивному коментарі Reuters. Конкретні прогнози включають 26 мільйонів тонн кукурудзи, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн дрібних зернових, а для олійних – 11,5 мільйона тонн соняшнику та зменшення ріпаку на 600 тисяч тонн, що призведе до загального врожаю олійних близько 20,16 мільйона тонн проти 21,18 мільйона тонн у 2024 році.

Ці прогнози базуються на даних Міністерства аграрної політики, які враховують втрату близько п'ятої частини території через окупацію та мінування, що скоротило посівні площі. За даними USDA у звіті Grain: World Markets and Trade за вересень 2025 року, виробництво пшениці в Україні на 2025/26 маркетинговий рік оцінювалося в 22,150 тисяч метричних тонн, що є збільшенням порівняно з серпневими прогнозами, але експорт пшениці зменшено до 15 тисяч метричних тонн через повільний старт сезону. Для кукурудзи виробництво прогнозується на рівні 26,762 тисяч метричних тонн, з експортом 3,187 тисяч метричних тонн, що відображає консервативні оцінки через логістичні виклики. Загалом, якщо врожай досягне 57 мільйонів тонн, це дозволить Україні зберегти позиції п'ятого найбільшого експортера пшениці та лідера в соняшниковій олії, але залежність від погоди робить прогнози вразливими.

Звіт USDA та динаміка експорту кукурудзи

Звіт USDA WASDE за вересень 2025 року підкреслює зростання експорту кукурудзи попри попередження про можливе 10% падіння врожаю в деяких регіонах, зокрема через посуху в Європі та Східній Європі. Для США виробництво кукурудзи на 2025/26 рік прогнозується на рекордному рівні 427,1 мільйона тонн, що підтримує експорт на рівні 75 мільйонів тонн, на 2,5 мільйона тонн більше, ніж у серпневому прогнозі. Це зростання відбувається попри глобальні попередження про зниження врожайності, оскільки великі запаси та конкурентні ціни роблять американську кукурудзу привабливою для ринків Мексики, Японії та Колумбії, які становлять понад 70% експорту.

Для України звіт USDA вказує на стабілізацію, але з ризиками: попри потенційне 10% падіння врожаю зернових, експорт кукурудзи може зрости завдяки переорієнтації ринків. Заступник міністра Висоцький зазначив, що 3 мільйони тонн пшениці, які раніше йшли до ЄС, тепер можуть бути перенаправлені до Північної Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії без критичних втрат. Аналітики ASAP Agri прогнозують загальний експорт зернових з України на 2025/26 рік на рівні 40,9 мільйона тонн, включаючи 15-15,5 мільйона тонн пшениці, попри зміни в політиці ЄС щодо імпорту. Це зростання експорту кукурудзи, за даними USDA, відбувається на тлі глобального скорочення виробництва до 1221,05 мільйона тонн, де збільшення в США та Індії компенсує падіння в ЄС та Сербії.

Така динаміка пояснюється не лише врожаями, але й технологічними інноваціями: впровадженням дронів для моніторингу полів та гібридних сортів, стійких до посухи, що дозволяють Україні компенсувати втрати. Звіт USDA підкреслює, що глобальна торгівля кукурудзою зростає, з вищим імпортом до ЄС, що створює можливості для українських експортерів попри локальні падіння врожаю.

Вплив на світовий ринок та ціни

Врожай зернових в Україні на рівні 57 мільйонів тонн може стабілізувати ціни у світі, але будь-яке відхилення вниз посилить тиск на ринки, де Україна забезпечує 10% світового експорту пшениці та 18% ячменю. За даними USDA, глобальне виробництво пшениці на 2025/26 рік сягає рекордних показників завдяки збільшенню в Австралії, ЄС та Росії, але скорочення в Україні може призвести до зростання цін на 5-7%, особливо якщо ескалація конфлікту порушить логістику Чорного моря. Ціни на пшеницю вже стабілізувалися на рівні 222-227 доларів за тонну CPT, за даними Українського союзу аграріїв (UAC), з укладеними контрактами на 3,45 мільйона тонн для експорту в липні-серпні 2025 року.

Вплив світових тенденцій посилюється війною: вторгнення Росії спричинило зростання цін на зерно на 20-30% у 2022 році, і подібні ризики зберігаються. Аналітики Vox Ukraine зазначають, що шок від війни в 2022 році підняв світові ціни на агропродукцію, але ринки адаптувалися завдяки переорієнтації на постачальників з Південної Америки. Якщо український врожай впаде нижче 57 мільйонів тонн, це може спровокувати дефіцит у країнах-імпортерах, таких як Індонезія та Нігерія, де імпорт зростає, за даними USDA. Навпаки, досягнення прогнозу дозволить Україні експортувати до 40 мільйонів тонн у 2025/26 сезоні, стабілізуючи ціни та підтримуючи харчову безпеку в Африці та Азії.

Культура Врожай 2024 (млн т) Прогноз 2025 (млн т) Зміна (%) Експорт 2025/26 (млн т) Пшениця 22,7 22 -3,1 15-16 Кукурудза 26 28 +7,7 23-25 (за оптимістичним сценарієм) Ячмінь 5,2 4,5 -13,5 2 Соняшник 12,5 11,5 -8 - Загалом зернові 56,7 57 +0,5 40

Таблиця базується на даних Міністерства аграрної політики України та USDA, де зміни відображають вплив погоди та політики ЄС.

Сценарії розвитку для України

Для України можливі 3 основні сценарії на 2025 рік, залежно від геополітики та клімату. Оптимістичний сценарій передбачає врожай 57 мільйонів тонн за сприятливої погоди, з експортом 40 мільйонів тонн, що стимулюватиме ВВП на 2-3% завдяки інтеграції з ЄС. За даними OECD Economic Surveys: Ukraine 2025, підвищення продуктивності через реформи земельного ринку може залучити інвестиції в 10 мільярдів доларів, компенсуючи втрати від війни. Базовий сценарій з падінням на 5% до 54 мільйонів тонн через дощі та мінування призведе до скорочення експорту до 38 мільйонів тонн, з тиском на ціни в ЄС.

Песимістичний сценарій з 10% падінням до 51 мільйона тонн, як попереджає Коваль, посилить продовольчу кризу у світі, з втратами для України в 5 мільярдів доларів експортної виручки. Звіт CSIS про план відновлення агросектору підкреслює необхідність інвестицій у демінування та технології, щоб компенсувати втрату 20% посівних площ. Інтеграція з ЄС через автономні торгівельні заходи можуть замінити квотами, але це вимагає адаптації до стандартів, як зазначає план дій на 2025-2027 роки.

Поради для інвестицій в агросектор

Інвесторам у агросектор України варто фокусуватися на стійких технологіях і диверсифікації, враховуючи ризики війни. За даними Інвестиційної онлайн платформи InVenture, інвестиції в український агробізнес у 2025 році сягнуть 2 мільярдів доларів, з акцентом на M&A в логістиці та переробці, де прибутковість може досягти 15-20%. Рекомендується вкладати в ETF, такі як DB Agriculture Fund (DBA) або Teucrium Wheat Fund (WEAT), для експозиції до зростання цін на зерно, як радять аналітики AInvest, з моніторингом погоди та геополітики. Локальні компанії, як UkrAgroConsult чи Kernel Group, пропонують можливості в інфраструктурі, але з високим ризиком через волатильність.

Для приватних інвесторів варто розглядати венчурні фонди в точне землеробство, де технології дронів і ШІ підвищують врожайність на 10-15%, за даними Київської школи економіки. Рекомендовано уникати прямих інвестицій у регіони ризику, натомість фокусуватися на Західній Україні та експортних хабах. Звіт Державного департаменту США про інвестиційний клімат 2025 року в Україні підкреслює стабільність через реформи, з потенціалом у зелені технології, де ЄС надає гранти на 500 мільйонів євро. Загалом, інвестиції в агро можуть принести 12-18% річного доходу, але вимагають диверсифікації для мінімізації ризиків.