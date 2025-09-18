Во Франции возник скандал из-за украинских яиц: что известно

Французская организация яичной промышленности (CNPO) заявила, что ряд крупных супермаркетов в стране продают сотни тысяч яиц из Украины, якобы не отвечающих европейским стандартам безопасности.

Во Франции жалуются на украинские яйца. Фото из открытых источников

CNPO подчеркнула, что украинские яйца не соблюдают требования ЕС по условиям содержания птицы и французского запрета на убой цыплят-самцов. Кроме того, по данным ассоциации, в нескольких партиях продукции, попавшей на рынок через Польшу и Словакию, были обнаружены антибиотики, запрещенные в Европе. По словам представителей организации, по крайней мере, четыре проверки подтвердили наличие веществ, которые считаются опасными для здоровья человека.

Министр сельского хозяйства Франции Анн Женевар обратилась в Европейскую комиссию с призывом усилить санитарный контроль как на национальном, так и на европейском уровне. Она также настаивает на запрещении импорта яиц с Украины, содержащих запрещенные вещества.

"Количество импортируемых из Украины яиц не очень велико, но этот признак имеет сильное значение. Наш продовольственный суверенитет означает преимущество французскому производству перед импортными товарами, не отвечающими нашим нормам и ожиданиям потребителей" – заявила Женевар.

Скандал возник на фоне высокой инфляции во Франции, во время которой заметно возрос спрос на яйца. По словам президента CNPO Ив-Мари Боде, с начала года продажи повысились на 5%, что составляет около 350 миллионов яиц больше, чем в прошлом.

"Мы полностью способны обеспечить крупные супермаркеты собственной продукцией", — подчеркнул Боде, раскритиковав торговые сети за импорт украинских яиц, несмотря на достаточное предложение со стороны местных производителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в июле 2025 года США закупили куриные яйца в России впервые за три десятилетия.

Также "Комментарии" писали, что Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров меда в мире.