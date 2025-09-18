У Франції виник скандал через українські яйця: що відомо

Французька організація яєчної промисловості (CNPO) заявила, що низка великих супермаркетів у країні продають сотні тисяч яєць з України, які нібито не відповідають європейським стандартам безпеки.

У Франції скаржаться на українські яйця. Фото з відкритих джерел

CNPO наголосила, що українські яйця не дотримуються вимог ЄС щодо умов утримання птиці та французької заборони на забій курчат-самців. Крім того, за даними асоціації, у кількох партіях продукції, яка потрапила на ринок через Польщу та Словаччину, було виявлено антибіотики, заборонені в Європі. За словами представників організації, принаймні чотири перевірки підтвердили наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров’я людини.

Міністерка сільського господарства Франції Анн Женевар звернулася до Європейської комісії із закликом посилити санітарний контроль як на національному, так і на європейському рівні. Вона також наполягає на забороні імпорту яєць з України, що містять заборонені речовини.

"Кількість імпортованих з України яєць не дуже велика, але ця ознака має сильне значення. Наш продовольчий суверенітет означає перевагу французькому виробництву перед імпортними товарами, які не відповідають нашим нормам і очікуванням споживачів" – заявила Женевар.

Скандал виник на тлі високої інфляції у Франції, під час якої помітно зріс попит на яйця. За словами президента CNPO Ів-Марі Боде, з початку року продажі підвищилися на 5%, що становить близько 350 мільйонів яєць більше, ніж торік.

"Ми повністю здатні забезпечити великі супермаркети власною продукцією", – наголосив Боде, розкритикувавши торговельні мережі за імпорт українських яєць попри достатню пропозицію з боку місцевих виробників.

