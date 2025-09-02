Зеленский ударил серьезными изменениями по аграриям: какой закон подписал президент

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13157 об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения, предусматривающий введение 10% пошлины на экспорт семян сои и рапса. Документ вернулся в Верховную Раду с подписью главы государства 2 сентября.

В Украине новые пошлины на экспорт сои и рапса. Фото из открытых источников

Как отмечал автор законопроекта, заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, украинские заводы по переработке сои и рапса пока недозагружены на 35%. По его расчетам, введение пошлины позволит привлечь дополнительно 7,3 млрд. гривен в государственный бюджет для финансирования ВСУ, способствовать построению десятков новых перерабатывающих заводов и создать тысячи новых рабочих мест в аграрном секторе.

Генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук предлагал ограничивать вывоз части урожая рапса, чтобы поддержать внутренние перерабатывающие мощности, которые, по его словам, нуждаются в дополнительном сырье.

Однако инициативу введения пошлины подвергли критике ряд аграрных ассоциаций. По их словам, закон дискриминирует малые и средние фермерские хозяйства, повышает прибыль крупных переработчиков на средства мелких производителей и нарушает соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Предварительно Верховная Рада 18 июня не поддержала аналогичную инициативу пошлин, однако правки по сое и рапсу вошли в законопроект №13157, который 16 июля поддержали 245 депутатов.

Позже в парламенте было зарегистрировано три постановления об отмене голосования за законопроект №13157, в частности, за экспортную пошлину на сою и рапс. Их авторами стали народные депутаты Дмитрий Разумков, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Алексей Гончаренко, однако они не смогли добиться пересмотра закона, поскольку Верховная Рада отклонила эти инициативы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько стоит гектар земли в разных регионах Украины.

Также "Комментарии" писали о колебаниях цены на экспорт основных аграрных культур Украины.