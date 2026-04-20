Битва за зерно обостряется: украинская пшеница под давлением из-за агрессивного демпинга РФ

На мировом зерновом рынке снова обостряется конкуренция, и в этот раз ключевая борьба разворачивается в Черноморском регионе. Украинские экспортеры сталкиваются со все более сильным давлением со стороны российской пшеницы, активно продвигающейся на международные рынки.

В Черноморском регионе усиливается конкуренция между украинской и российской пшеницей

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Spike Brokers. Аналитики отмечают, что физический рынок пшеницы остается сдержанным, а экспортные цены в Украину за последнюю неделю почти не изменились , что свидетельствует об ограниченной активности покупателей.

Какие цены сейчас на украинскую пшеницу

По данным рынка, на базисе CPT "Одесса" цены фиксируются в относительно узком диапазоне. В частности, продовольственная пшеница с протеином 11,5% торгуется на уровне около 218–219 долларов за тонну, в то время как фуражная остается на отметке примерно 215 долларов.

В то же время, на условиях FOB индикации держатся на уровне 233–236 долларов за тонну. Это отражает ситуацию, когда продавцы не готовы существенно снижать цены, но покупатели не спешат заключать новые контракты.

Кто покупает украинское зерно

Спрос на украинскую пшеницу остается концентрированным и географически ограниченным. Наибольшие объемы закупают Египет, Испания и Италия.

В частности, Египет формирует основной спрос с покупками около 395 тысяч тонн. Значительно меньшие, но стабильные объемы приходятся на Испанию и Италию. Также поставки осуществляются в Алжир, Джибути и другие нишевые рынки.

Почему усиливается конкуренция

Ключевым фактором давления остается российская пшеница, активно предлагаемая на рынке по конкурентным ценам. Это заставляет украинских экспортеров удерживать ценовой дисконт , чтобы оставаться привлекательными для импортеров.

Ситуацию усложняет и сезонный фактор. В преддверии нового урожая покупатели занимают выжидательную позицию, рассчитывая на возможное снижение цен. В результате торговая активность остается низкой, а сделки заключаются осторожно.

Что будет дальше с рынком

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация будет напряженной. Конкуренция в Черноморском регионе будет только усиливаться , особенно на фоне глобальной борьбы за рынки сбыта.

Для Украины это означает необходимость гибко реагировать на ценовую политику конкурентов и находить новые рынки. В то же время, стабильный спрос со стороны традиционных партнеров позволяет удерживать позиции, несмотря на сложные условия.

