Битва за зерно загострюється: українська пшениця під тиском через агресивний демпінг РФ

На світовому зерновому ринку знову загострюється конкуренція, і цього разу ключова боротьба розгортається в Чорноморському регіоні. Українські експортери стикаються з дедалі сильнішим тиском з боку російської пшениці, яка активно просувається на міжнародні ринки.

У Чорноморському регіоні посилюється конкуренція між українською та російською пшеницею

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Spike Brokers. Аналітики зазначають, що фізичний ринок пшениці наразі залишається стриманим, а експортні ціни в Україні за останній тиждень майже не змінилися, що свідчить про обмежену активність покупців.

Які ціни зараз на українську пшеницю

За даними ринку, на базисі CPT Одеса ціни фіксуються у відносно вузькому діапазоні. Зокрема, продовольча пшениця з протеїном 11,5% торгується на рівні близько 218–219 доларів за тонну, тоді як фуражна залишається на позначці приблизно 215 доларів.

Водночас на умовах FOB індикації тримаються на рівні 233–236 доларів за тонну. Це відображає ситуацію, коли продавці не готові суттєво знижувати ціни, але й покупці не поспішають укладати нові контракти.

Хто купує українське зерно

Попит на українську пшеницю залишається концентрованим і географічно обмеженим. Найбільші обсяги наразі закуповують Єгипет, Іспанія та Італія.

Зокрема, Єгипет формує основний попит із закупівлями близько 395 тисяч тонн. Значно менші, але стабільні обсяги припадають на Іспанію та Італію. Також поставки здійснюються до Алжиру, Джибуті та інших нішевих ринків.

Чому посилюється конкуренція

Ключовим фактором тиску залишається російська пшениця, яка активно пропонується на ринку за конкурентними цінами. Це змушує українських експортерів утримувати ціновий дисконт, щоб залишатися привабливими для імпортерів.

Ситуацію ускладнює і сезонний фактор. Напередодні нового врожаю покупці займають вичікувальну позицію, розраховуючи на можливе зниження цін. У результаті торговельна активність залишається низькою, а угоди укладаються обережно.

Що буде далі з ринком

Експерти прогнозують, що найближчим часом ситуація залишатиметься напруженою. Конкуренція в Чорноморському регіоні лише посилюватиметься, особливо на тлі глобальної боротьби за ринки збуту.

Для України це означає необхідність гнучко реагувати на цінову політику конкурентів та шукати нові ринки. Водночас стабільний попит з боку традиційних партнерів дозволяє утримувати позиції, попри складні умови.

