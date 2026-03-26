Цены обвалились: картофель в Украине резко подешевел – сколько стоит сейчас

В Украине зафиксировали резкое удешевление одного из самых популярных продуктов – картофеля. Цены стремительно падают, а фермеры вынуждены активно распродавать запасы во избежание порчи продукции. Ситуация на рынке уже привела к существенному понижению стоимости, которое испытывают покупатели по всей стране.

В Украине резко упали цены на картофель: фермеры массово распродают запасы

Как передают "Комментарии", об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Почему цены резко упали

Основная причина – существенное превышение предложения над спросом . С наступлением тепла фермеры начали активно увольнять склады, ведь продукция быстро теряет качество.

Дополнительным фактором стало то, что часть картофеля сохранялась в ненадлежащих условиях. Поэтому она скорее портится, и производители вынуждены снижать цены.

Фактически рынок перенасыщен, и продавцы вынуждены демпинговать, чтобы побыстрее реализовать товар.

Сколько стоит картофель сейчас

На сегодня оптовые цены от производителей колеблются в пределах 5–11 гривен за килограмм.

Это примерно на 15% дешевле, чем неделей раньше. Более того, по сравнению с концом марта 2025 года картофель уже в среднем на 62% дешевле.

Цены в супермаркетах

В розничных сетях цены остаются низкими. В супермаркетах картофель продают примерно по 10–12 гривен за килограмм в зависимости от сорта и качества.

Такие цены являются одними из самых низких за последнее время.

Проблемы с качеством

Эксперты отмечают, что на рынке выросло количество некондиционной продукции. Это связано с неверным хранением и влиянием теплой погоды.

Поэтому фермеры вынуждены продавать картофель быстрее, часто по сниженным ценам.

Что будет дальше

Текущая ситуация не устраивает производителей. Из-за падения цен многие уже планируют сокращать площади под посадку.

Это может привести к обратному эффекту – в будущем предложение снизится, а цены снова начнут расти.

Подобная ситуация наблюдается и с другими овощами, в частности с луком, который также значительно подешевел.

Резкое удешевление картофеля носит сезонный характер, однако эксперты уже предупреждают: нынешние низкие цены могут смениться новым подорожанием в ближайшее время.