Ціни обвалилися: картопля в Україні різко подешевшала – скільки коштує зараз

В Україні зафіксували різке здешевлення одного з найпопулярніших продуктів – картоплі. Ціни стрімко падають, а фермери змушені активно розпродавати запаси, щоб уникнути псування продукції. Ситуація на ринку вже призвела до суттєвого зниження вартості, яке відчувають покупці по всій країні.

В Україні стрімко впали ціни на картоплю: фермери масово розпродають запаси

Як передають "Коментарі", про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Чому ціни різко впали

Основна причина – суттєве перевищення пропозиції над попитом. З настанням тепла фермери почали активно звільняти склади, адже продукція швидко втрачає якість.

Додатковим фактором стало те, що частина картоплі зберігалася у неналежних умовах. Через це вона швидше псується, і виробники змушені знижувати ціни.

Фактично ринок перенасичений, і продавці змушені демпінгувати, щоб швидше реалізувати товар.

Скільки коштує картопля зараз

Станом на зараз гуртові ціни від виробників коливаються в межах 5–11 гривень за кілограм.

Це приблизно на 15% дешевше, ніж тижнем раніше. Ба більше, у порівнянні з кінцем березня 2025 року картопля вже в середньому на 62% дешевша.

Ціни в супермаркетах

У роздрібних мережах ціни також залишаються низькими. У супермаркетах картоплю продають приблизно по 10–12 гривень за кілограм залежно від сорту та якості.

Такі ціни є одними з найнижчих за останній час.

Проблеми з якістю

Експерти зазначають, що на ринку зросла кількість некондиційної продукції. Це пов’язано з неправильним зберіганням і впливом теплої погоди.

Через це фермери змушені продавати картоплю швидше, часто за зниженими цінами.

Що буде далі

Поточна ситуація не влаштовує виробників. Через падіння цін багато хто вже планує скорочувати площі під посадку.

Це може призвести до зворотного ефекту – у майбутньому пропозиція зменшиться, а ціни знову почнуть зростати.

Подібна ситуація спостерігається і з іншими овочами, зокрема з цибулею, яка також значно подешевшала.

Різке здешевлення картоплі має сезонний характер, однак експерти вже попереджають: нинішні низькі ціни можуть змінитися новим подорожчанням найближчим часом.