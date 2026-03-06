Цены шокировали даже экспертов: земля в Украине резко подорожала во время войны

Несмотря на полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию, рынок сельскохозяйственной земли в Украине продолжает активно развиваться. По официальным данным Госгеокадастра, общая площадь проданной земли уже превысила 1 миллион гектаров , а средняя стоимость гектара почти удвоилась с момента открытия рынка.

Рынок земли в Украине установил неожиданный рекорд – гектар подорожал почти вдвое

По состоянию на 3 марта 2026 года в Украине заключено 334 803 сделки купли-продажи земельных участков . При этом средняя цена одного гектара в начале 2026 составляет 64 631 гривну. В долларовом эквиваленте это примерно 1501 доллар США за гектар .

Особенно показателен тот факт, что с момента открытия рынка земли 1 июля 2021 года цены выросли почти вдвое. Рост составляет 96% , что стало неожиданностью даже для многих экономистов и участников аграрного рынка. Ведь в начале полномасштабной войны существовали прогнозы, что земельный рынок может фактически остановиться, а стоимость гектаров резко упадет.

Впрочем, статистика показывает другую тенденцию. Спрос на землю сохраняется, а сделки заключаются в разных регионах страны. При этом четкой географической концентрации активности не наблюдается , хотя некоторые области все же стали лидерами по количеству заключенных договоров.

Наибольшее количество сделок за весь период работы рынка зафиксировано в следующих областях:

Сумская – 32 396 сделок

Полтавская – 31 478 сделок

Винницкая – 27 970 сделок

В то же время, наименее активный рынок зафиксирован в следующих регионах:

Волынская – 1 307 сделок

Ровенская – 1 352 сделки

Запорожская – 2 479 сделок

Специалисты объясняют такую разницу несколькими факторами – от структуры аграрного производства до экономической активности регионов и ситуации безопасности.

В то же время, даже несмотря на значительное количество сделок, общая доля земель, участвующих в купле-продаже, остается относительно небольшой . По словам главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрия Макаренко, в настоящее время в рыночном обращении находится около 3% всех сельскохозяйственных земель страны.

Этот показатель отвечает консервативным европейским стандартам функционирования земельных рынков. При этом следует учитывать, что украинский рынок земли ни одного года не работал в полностью мирных условиях , ведь его запуск состоялся в период военной агрессии против Украины. Эксперты предполагают, что в более стабильных условиях объемы операций могли бы быть значительно больше.

Таким образом, несмотря на вызовы войны, земельный рынок Украины демонстрирует неожиданную устойчивость. Рост цен, стабильное количество сделок и постепенное расширение рыночного обращения свидетельствуют о том, что сельскохозяйственная земля остается одним из наиболее ценных активов в экономике Украины .

