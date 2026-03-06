Ціни шокували навіть експертів: земля в Україні різко подорожчала під час війни

Попри повномасштабну війну та складну економічну ситуацію, ринок сільськогосподарської землі в Україні продовжує активно розвиватися. За офіційними даними Держгеокадастру, загальна площа проданої землі вже перевищила 1 мільйон гектарів, а середня вартість гектара майже подвоїлася з моменту відкриття ринку.

Ринок землі в Україні встановив несподіваний рекорд – гектар подорожчав майже вдвічі

Станом на 3 березня 2026 року в Україні укладено 334 803 угоди купівлі-продажу земельних ділянок. При цьому середня ціна одного гектара на початку 2026 року становить 64 631 гривню. У доларовому еквіваленті це приблизно 1501 долар США за гектар.

Особливо показовим є той факт, що з моменту відкриття ринку землі 1 липня 2021 року ціни зросли майже вдвічі. Зростання становить 96%, що стало несподіванкою навіть для багатьох економістів і учасників аграрного ринку. Адже на початку повномасштабної війни існували прогнози, що земельний ринок може фактично зупинитися, а вартість гектарів різко впаде.

Втім, статистика демонструє іншу тенденцію. Попит на землю зберігається, а угоди укладаються у різних регіонах країни. При цьому чіткої географічної концентрації активності не спостерігається, хоча деякі області все ж стали лідерами за кількістю укладених договорів.

Найбільшу кількість угод за весь період роботи ринку зафіксовано у таких областях:

Сумська – 32 396 угод

Полтавська – 31 478 угод

Вінницька – 27 970 угод

Водночас найменш активний ринок зафіксовано у таких регіонах:

Волинська – 1 307 угод

Рівненська – 1 352 угоди

Запорізька – 2 479 угод

Фахівці пояснюють таку різницю кількома факторами – від структури аграрного виробництва до економічної активності регіонів та безпекової ситуації.

Водночас навіть попри значну кількість угод, загальна частка земель, які беруть участь у купівлі-продажу, залишається відносно невеликою. За словами голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитра Макаренка, наразі у ринковому обігу перебуває близько 3% усіх сільськогосподарських земель країни.

Цей показник відповідає консервативним європейським стандартам функціонування земельних ринків. При цьому варто враховувати, що український ринок землі жодного року не працював у повністю мирних умовах, адже його запуск відбувся в період військової агресії проти України. Експерти припускають, що у стабільніших умовах обсяги операцій могли б бути значно більшими.

Таким чином, попри всі виклики війни, земельний ринок України демонструє несподівану стійкість. Зростання цін, стабільна кількість угод та поступове розширення ринкового обігу свідчать про те, що сільськогосподарська земля залишається одним із найцінніших активів в українській економіці.

