Цены взлетели перед посевной: в Украине резко подорожали удобрения из-за войны на Ближнем Востоке

Проніна Анна
Начало весны принесло неприятный сюрприз для украинских фермеров. За первую неделю марта цены на азотные удобрения в Украине резко пошли вверх – и это стало одним из самых быстрых подорожаний за последнее время именно накануне посевной кампании.
Азотные удобрения стремительно дорожают из-за войны на Ближнем Востоке
Об этом сообщает Электронная зерновая биржа . По данным рынка, средняя цена на популярное среди аграриев удобрение КАС (карбамидно-аммиачная смесь) повысилась примерно на 1000 грн за тонну , тогда как карбамид подорожал почти на 1500 грн за тонну всего за несколько дней.
Эксперты объясняют – традиционный весенний рост цен на удобрения в этом году резко ускорился из-за геополитического напряжения на Ближнем Востоке , в частности из-за войны вокруг Ирана.
Одним из ключевых факторов стало стратегическое значение Ормузского пролива. Через этот морской маршрут проходит большая часть мировых поставок сырья для производства удобрений и готовой продукции.
В сообщении биржи отмечается, что именно эта ситуация повлекла за собой шок на глобальном рынке азотных удобрений , ведь любые перебои в регионе могут мгновенно повлиять на мировые цены.
Эксперты Rabobank напоминают, что страны Ближнего Востока имеют огромную долю в мировом производстве удобрений. По их оценкам, регион обеспечивает:
– 44% мировых поставок карбамида
– 27% поставок аммиака
– около 25% поставок фосфатных удобрений
Именно поэтому все обострения в этом регионе мгновенно отражаются на мировых рынках.
На фоне неопределенности украинские аграрии начали активно закупать удобрения вперед , опасаясь новых перебоев в поставках и дальнейшего роста цен.
Такие закупки лишь усугубляют рыночное давление, ведь спрос резко растет именно в тот момент, когда логистика может оказаться под угрозой.
Эксперты отмечают, что дальнейшая ситуация на рынке будет напрямую зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Если боевые действия затянутся или логистика в регионе усложнится, цены могут расти и дальше.
Для аграриев подорожание удобрений – это не просто локальная проблема. Именно удобрения составляют 40–50% переменных затрат в производстве зерна , поэтому их стоимость оказывает непосредственное влияние на экономику выращивания культур.
Фактически это означает, что даже относительно небольшое повышение цен на удобрения может существенно изменить рентабельность выращивания зерновых и масличных культур .
На этом фоне посевная кампания может стать значительно дороже фермеров, а часть хозяйств может вынуждена будет пересмотреть структуру посевов.
Ситуацию усложняет и погода. Ранее Укринформ сообщал, что старт полевых работ в большинстве регионов Украины ожидается несколько позже обычного.
Причиной стали более глубокое промерзание почвы и более длительный снежный покров в части областей.
Таким образом, аграрный сектор Украины входит в новый сезон сразу с несколькими вызовами – более дорогими удобрениями, геополитическими рисками и погодными факторами. И именно от того, как будет развиваться ситуация на мировых рынках в ближайшие недели, будет зависеть экономика будущего урожая.
