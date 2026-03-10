Цены взлетели перед посевной: в Украине резко подорожали удобрения из-за войны на Ближнем Востоке

Начало весны принесло неприятный сюрприз для украинских фермеров. За первую неделю марта цены на азотные удобрения в Украине резко пошли вверх – и это стало одним из самых быстрых подорожаний за последнее время именно накануне посевной кампании.

Азотные удобрения стремительно дорожают из-за войны на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Электронная зерновая биржа . По данным рынка, средняя цена на популярное среди аграриев удобрение КАС (карбамидно-аммиачная смесь) повысилась примерно на 1000 грн за тонну , тогда как карбамид подорожал почти на 1500 грн за тонну всего за несколько дней.

Эксперты объясняют – традиционный весенний рост цен на удобрения в этом году резко ускорился из-за геополитического напряжения на Ближнем Востоке , в частности из-за войны вокруг Ирана.

Война на Ближнем Востоке шокирует рынок удобрений

Одним из ключевых факторов стало стратегическое значение Ормузского пролива. Через этот морской маршрут проходит большая часть мировых поставок сырья для производства удобрений и готовой продукции.

В сообщении биржи отмечается, что именно эта ситуация повлекла за собой шок на глобальном рынке азотных удобрений , ведь любые перебои в регионе могут мгновенно повлиять на мировые цены.

Эксперты Rabobank напоминают, что страны Ближнего Востока имеют огромную долю в мировом производстве удобрений. По их оценкам, регион обеспечивает:

– 44% мировых поставок карбамида

– 27% поставок аммиака

– около 25% поставок фосфатных удобрений

Именно поэтому все обострения в этом регионе мгновенно отражаются на мировых рынках.

Фермеры начали массово закупать удобрения

На фоне неопределенности украинские аграрии начали активно закупать удобрения вперед , опасаясь новых перебоев в поставках и дальнейшего роста цен.

Такие закупки лишь усугубляют рыночное давление, ведь спрос резко растет именно в тот момент, когда логистика может оказаться под угрозой.

Эксперты отмечают, что дальнейшая ситуация на рынке будет напрямую зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Если боевые действия затянутся или логистика в регионе усложнится, цены могут расти и дальше.

Посевная может подорожать

Для аграриев подорожание удобрений – это не просто локальная проблема. Именно удобрения составляют 40–50% переменных затрат в производстве зерна , поэтому их стоимость оказывает непосредственное влияние на экономику выращивания культур.

Фактически это означает, что даже относительно небольшое повышение цен на удобрения может существенно изменить рентабельность выращивания зерновых и масличных культур .

На этом фоне посевная кампания может стать значительно дороже фермеров, а часть хозяйств может вынуждена будет пересмотреть структуру посевов.

Посевная в этом году и так начнется позже

Ситуацию усложняет и погода. Ранее Укринформ сообщал, что старт полевых работ в большинстве регионов Украины ожидается несколько позже обычного.

Причиной стали более глубокое промерзание почвы и более длительный снежный покров в части областей.

Таким образом, аграрный сектор Украины входит в новый сезон сразу с несколькими вызовами – более дорогими удобрениями, геополитическими рисками и погодными факторами. И именно от того, как будет развиваться ситуация на мировых рынках в ближайшие недели, будет зависеть экономика будущего урожая.

