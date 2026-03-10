Ціни злетіли перед посівною: в Україні різко подорожчали добрива через війну на Близькому Сході

Початок весни приніс неприємний сюрприз для українських фермерів. Упродовж першого тижня березня ціни на азотні добрива в Україні різко пішли вгору – і це стало одним із найшвидших подорожчань за останній час саме напередодні посівної кампанії.

Азотні добрива стрімко дорожчають через війну на Близькому Сході

Про це повідомляє Електронна зернова біржа. За даними ринку, середня ціна на популярне серед аграріїв добриво КАС (карбамідно-аміачна суміш) підвищилася приблизно на 1000 грн за тонну, тоді як карбамід подорожчав майже на 1500 грн за тонну лише за кілька днів.

Експерти пояснюють – традиційне весняне зростання цін на добрива цього року різко прискорилося через геополітичну напругу на Близькому Сході, зокрема через війну навколо Ірану.

Війна на Близькому Сході шокує ринок добрив

Одним із ключових факторів стало стратегічне значення Ормузької протоки. Через цей морський маршрут проходить значна частина світових поставок сировини для виробництва добрив та готової продукції.

У повідомленні біржі зазначається, що саме ця ситуація спричинила шок на глобальному ринку азотних добрив, адже будь-які перебої в регіоні можуть миттєво вплинути на світові ціни.

Експерти Rabobank нагадують, що країни Близького Сходу мають величезну частку у світовому виробництві добрив. За їхніми оцінками, регіон забезпечує:

– 44% світових поставок карбаміду

– 27% поставок аміаку

– близько 25% поставок фосфатних добрив

Саме тому будь-які загострення в цьому регіоні миттєво відображаються на світових ринках.

Фермери почали масово закуповувати добрива

На тлі невизначеності українські аграрії почали активно закуповувати добрива наперед, побоюючись нових перебоїв у поставках і подальшого зростання цін.

Такі закупівлі лише посилюють ринковий тиск, адже попит різко зростає саме в той момент, коли логістика може опинитися під загрозою.

Експерти зазначають, що подальша ситуація на ринку напряму залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. Якщо бойові дії затягнуться або логістика у регіоні ускладниться, ціни можуть зростати й далі.

Посівна може подорожчати

Для аграріїв подорожчання добрив – це не просто локальна проблема. Саме добрива становлять 40–50% змінних витрат у виробництві зерна, тому їхня вартість безпосередньо впливає на економіку вирощування культур.

Фактично це означає, що навіть відносно невелике підвищення ціни на добрива може суттєво змінити рентабельність вирощування зернових та олійних культур.

На цьому тлі посівна кампанія може стати значно дорожчою для фермерів, а частина господарств може змушена буде переглянути структуру посівів.

Посівна цього року і так почнеться пізніше

Ситуацію ускладнює і погода. Раніше Укрінформ повідомляв, що старт польових робіт у більшості регіонів України очікується дещо пізніше, ніж зазвичай.

Причиною стали глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив у частині областей.

Таким чином, аграрний сектор України входить у новий сезон одразу з кількома викликами – дорожчими добривами, геополітичними ризиками та погодними факторами. І саме від того, як розвиватиметься ситуація на світових ринках найближчими тижнями, залежатиме економіка майбутнього врожаю.

