Фермеры начали сыпать битое стекло на поля: зачем они это делают

Австралийские фермеры экспериментируют с переработанным стеклом, используя его на полях и пастбищах. Необычный материал рассматривают как источник кремния, который может помогать растениям усваивать питательные вещества и снижать потребность в традиционных удобрениях.

Поле с сельскохозяйственными культурами летом. Фото: Pixabay

Как стекло оказалось на полях

Речь идет не об обычных осколках, а о стеклянных отходах, которые тщательно измельчают. В результате получают порошок, похожий на тальк, или мелкие гранулы. Их можно рассыпать по земле либо смешивать с водой и использовать для обработки посевов.

Такой материал уже применяют на некоторых австралийских фермах, где выращивают зерновые, виноград, яблоки и сахарный тростник. Его также используют на пастбищах для молочного и мясного животноводства.

Почему фермеры используют стекло

Главный интерес представляет кремний. По словам австралийского агронома Дэвида Арчера, он способен поддерживать естественные защитные механизмы растений, в том числе против вредителей, болезней и засухи.

Кроме того, кремний может способствовать высвобождению фосфатов в почве. Благодаря этому растения получают больше доступных питательных веществ.

Производитель в Брисбене уже выпускает около 20 тонн такого материала в неделю из переработанных бутылок. При этом фермеры и агрономы сообщают о возможном увеличении роста и урожайности, однако эти результаты пока требуют независимой проверки.

Таким образом, необычная технология одновременно дает сельскому хозяйству дополнительный источник кремния и помогает перерабатывать стеклянные отходы. Но говорить о полной замене традиционных удобрений пока рано.

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