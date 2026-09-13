Фермери почали сипати бите скло на поля: навіщо вони це роблять

Австралійські фермери експериментують із переробленим склом, використовуючи його на полях та пасовищах. Незвичайний матеріал розглядають як джерело кремнію, який може допомагати рослинам засвоювати поживні речовини та знижувати потребу у традиційних добривах.

Поле із сільськогосподарськими культурами влітку. Фото: Pixabay

Як скло опинилося на полях

Йдеться не про звичайні уламки, а про скляні відходи, які ретельно подрібнюють. В результаті одержують порошок, схожий на тальк, або дрібні гранули. Їх можна розсипати землею або змішувати з водою і використовувати для обробки посівів.

Такий матеріал вже застосовують на деяких австралійських фермах, де вирощують зернові, виноград, яблука та цукрову тростину. Його також використовують на пасовищах для молочного та м'ясного тваринництва.

Чому фермери використовують скло

Головний інтерес представляє кремній. За словами австралійського агронома Девіда Арчера, він здатний підтримувати природні захисні механізми рослин, зокрема проти шкідників, хвороб та посухи.

Крім того, кремній може сприяти вивільненню фосфатів у ґрунті. Завдяки цьому рослини одержують більше доступних поживних речовин.

Виробник у Брісбені вже випускає близько 20 тонн такого матеріалу на тиждень із перероблених пляшок. При цьому фермери та агрономи повідомляють про можливе збільшення росту та врожайності, проте ці результати поки що потребують незалежної перевірки.

Таким чином, незвичайна технологія одночасно дає сільському господарству додаткове джерело кремнію та допомагає переробляти скляні відходи. Але говорити про повну заміну традиційних добрив поки що зарано.

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