Агро 2026 Хлеба хватит или нет: прогноз урожая в Украине на 2026 год удивил
Хлеба хватит или нет: прогноз урожая в Украине на 2026 год удивил

Аграрии изменяют подход к посевам, но продовольственная безопасность остается стабильной.

29 апреля 2026, 22:03
Проніна Анна

В Украине активно обсуждают будущий урожай 2026 года, ведь в условиях экономических вызовов вопрос продовольственной безопасности остается одним из ключевых. Несмотря на сложную ситуацию, эксперты уже дали предварительный прогноз, позволяющий оценить, хватит ли стране собственного хлеба, круп и других базовых продуктов. Главный сигнал – дефицита не ожидается, но структура посевов существенно изменится .

Хлеба хватит или нет: прогноз урожая в Украине на 2026 год удивил

Будет ли дефицит продуктов: что прогнозируют эксперты по урожаю 2026 года

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Аgronews.ua. Специалисты Национального научного центра Институт аграрной экономики отмечают, что аграрии вынуждены адаптироваться к новым экономическим реалиям и меняют приоритеты в выборе культур.

Меньше пшеницы и кукурузы: что происходит

Общий объем производства зерновых и зернобобовых культур в 2026 году прогнозируется на уровне около 60,2 млн. тонн, что почти соответствует показателям прошлого года. В то же время , посевные площади под эти культуры сократятся примерно на 2,6% , что является сигналом изменений в агросекторе.

В частности, ожидается снижение производства озимой пшеницы и кукурузы. Причина проста – выращивание этих культур стало менее выгодным. Аграрии ищут альтернативы, которые позволят сохранить рентабельность и снизить затраты , особенно в условиях подорожания ресурсов.

Бум на гречку и масличные культуры

На фоне сокращения традиционных зерновых наблюдается активный переход к более прибыльным культурам. Наибольший рост прогнозируется для гречки – ее производство может увеличиться почти в 1,9 раза. Также существенно возрастет производство пшена – в 2,5 раза.

Кроме того, увеличиваются площади под рожь, овес и масличные культуры , которые пользуются стабильным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Среди лидеров: рапс (17,7%), подсолнечник (10,8%) и соя (10,3%).

Для потребителей это важный сигнал, ведь рост производства гречихи и других культур может умерить цены на базовые продукты .

Будет ли дефицит продуктов

Эксперты отмечают, что, несмотря на изменения в структуре посевов, общая ситуация остается контролируемой. Валовой объем продукции растениеводства в 2026 году может возрасти примерно на 4% по сравнению с прошлым годом.

Это означает, что Украина полностью обеспечит себя продовольствием и сохранит экспортный потенциал . По оценкам специалистов внутренних ресурсов будет достаточно для покрытия потребностей населения без риска дефицита.

Таким образом, даже при трансформации аграрного сектора, ситуация с продовольствием остается стабильной, а изменения в структуре посевов являются скорее адаптацией к рынку, чем признаком проблем.

Читайте также в "Комментариях", как получить рекордный урожай помидоров.



