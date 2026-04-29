Хліба вистачить чи ні: прогноз врожаю в Україні на 2026 рік здивував

В Україні активно обговорюють майбутній урожай 2026 року, адже в умовах економічних викликів питання продовольчої безпеки залишається одним із ключових. Попри складну ситуацію, експерти вже дали попередній прогноз, який дозволяє оцінити, чи вистачить країні власного хліба, круп та інших базових продуктів. Головний сигнал – дефіциту не очікується, але структура посівів суттєво зміниться.

Чи буде дефіцит продуктів: що прогнозують експерти щодо врожаю 2026 року

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Аgronews.ua. Фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" зазначають, що аграрії змушені адаптуватися до нових економічних реалій і змінюють пріоритети у виборі культур.

Менше пшениці та кукурудзи: що відбувається

Загальний обсяг виробництва зернових і зернобобових культур у 2026 році прогнозується на рівні близько 60,2 млн тонн, що майже відповідає показникам минулого року. Водночас посівні площі під ці культури скоротяться приблизно на 2,6%, що є сигналом змін у агросекторі.

Зокрема, очікується зниження виробництва озимої пшениці та кукурудзи. Причина проста – вирощування цих культур стало менш вигідним. Аграрії шукають альтернативи, які дозволять зберегти рентабельність і зменшити витрати, особливо в умовах подорожчання ресурсів.

Бум на гречку та олійні культури

На тлі скорочення традиційних зернових спостерігається активний перехід до більш прибуткових культур. Найбільше зростання прогнозують для гречки – її виробництво може збільшитися майже в 1,9 раза. Також суттєво зросте виробництво проса – у 2,5 раза.

Крім того, збільшуються площі під жито, овес і олійні культури, які мають стабільний попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Серед лідерів: ріпак (+17,7%), соняшник (+10,8%) та соя (+10,3%).

Для споживачів це важливий сигнал, адже зростання виробництва гречки та інших культур може стримати ціни на базові продукти.

Чи буде дефіцит продуктів

Експерти наголошують: попри зміни у структурі посівів, загальна ситуація залишається контрольованою. Валовий обсяг продукції рослинництва у 2026 році може зрости приблизно на 4% у порівнянні з минулим роком.

Це означає, що Україна повністю забезпечить себе продовольством і збереже експортний потенціал. За оцінками фахівців, внутрішніх ресурсів буде достатньо для покриття потреб населення без ризику дефіциту.

Таким чином, навіть за умов трансформації аграрного сектору, ситуація з продовольством залишається стабільною, а зміни у структурі посівів є радше адаптацією до ринку, ніж ознакою проблем.

