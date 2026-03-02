Картофель снова дорожает: фермеры придерживают запасы, а цены уже прыгают вверх

В Украине стремительно активизировался рынок картофеля и вместе с этим начали расти цены. По данным аналитиков EastFruit, только за последнюю неделю стоимость продукции в хозяйствах поднялась в среднем на 14%. По состоянию на конец февраля картофель продают по 8–15 грн. за килограмм – все зависит от качества и объема партии.

Будет ли картофель по 30 гривен за килограмм и что ждет покупателей в ближайшие недели

Эксперты объясняют: рост спроса совпал с ограниченным предложением качественной продукции . Оптовые компании и розничные сети активно закупают товар, тогда как часть фермеров намеренно получает запасы в хранилищах. Их расчет прост – повторение прошлогоднего сценария, когда цена достигала 30 грн за килограмм.

Впрочем, не все игроки рынка разделяют этот оптимизм. Некоторые трейдеры убеждены, что резкого скачка может не произойти. Причина – риск увеличения импорта. Если внутренние цены начнут слишком быстро расти, украинский рынок может активнее наполнять поставки из-за границы, что автоматически сдерживает дальнейшее подорожание.

Несмотря на нынешний рост, картофель все еще остается дешевле, чем в прошлом. По сравнению с концом февраля 2025 года нынешняя цена в среднем на 55% ниже. Это значит, что запас для повышения еще существует – и именно на это ориентируются производители, сокращающие продажи.

Еще один фактор – постепенное уменьшение остатков в хранилищах. Фермеры открыто говорят о сокращении запасов качественной продукции , что традиционно создает дополнительное давление на рынок в конце зимы.

Чего ждать покупателям

В краткосрочной перспективе цены могут продлить медленный рост. Однако резкий скачок до уровня 30 грн/кг возможен только при дефиците и отсутствии активного импорта. В настоящее время рынок находится в балансе между ожиданиями фермеров и сдержанной позицией крупных трейдеров.

Фактически ситуация напоминает игру на опережение: производители ждут лучшей цены, покупатели пытаются закупить дешевле, а потребители уже замечают, что привычный "второй хлеб" постепенно прибавляет в стоимости.

