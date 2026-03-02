Картопля знову дорожчає: фермери притримують запаси, а ціни вже стрибають угору

В Україні стрімко активізувався ринок картоплі, і разом із цим почали зростати ціни. За даними аналітиків EastFruit, лише за останній тиждень вартість продукції у господарствах піднялася в середньому на 14%. Станом на кінець лютого картоплю продають по 8–15 грн за кілограм – усе залежить від якості та обсягу партії.

Чи буде картопля по 30 гривень за кілограм і що чекає на покупців найближчими тижнями

Експерти пояснюють: зростання попиту співпало з обмеженою пропозицією якісної продукції. Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують товар, тоді як частина фермерів навмисно прит римує запаси в сховищах. Їхній розрахунок простий – повторення минулорічного сценарію, коли ціна сягала 30 грн за кілограм.

Втім, не всі гравці ринку поділяють цей оптимізм. Деякі трейдери переконані, що різкого стрибка може не статися. Причина – ризик збільшення імпорту. Якщо внутрішні ціни почнуть надто швидко зростати, український ринок можуть активніше наповнювати поставки з-за кордону, що автоматично стримуватиме подальше подорожчання.

Попри нинішнє зростання, картопля все ще залишається дешевшою, ніж торік. У порівнянні з кінцем лютого 2025 року нинішня ціна в середньому на 55% нижча. Це означає, що запас для підвищення ще існує – і саме на це орієнтуються виробники, які скорочують продажі.

Ще один фактор – поступове зменшення залишків у сховищах. Фермери відкрито говорять про скорочення запасів якісної продукції, а це традиційно створює додатковий тиск на ринок наприкінці зими.

Чого чекати покупцям

У короткостроковій перспективі ціни можуть продовжити повільне зростання. Однак різкий стрибок до рівня 30 грн/кг можливий лише за умови дефіциту та відсутності активного імпорту. Наразі ж ринок перебуває в балансі між очікуваннями фермерів і стриманою позицією великих трейдерів.

Фактично ситуація нагадує гру на випередження: виробники чекають кращої ціни, покупці намагаються закупити дешевше, а споживачі вже помічають, що звична “друга хлібина” поступово додає у вартості.

