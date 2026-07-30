"Ландекс Агро" Александра Кацубы вошла в список Forbes Next 250: СМИ

Харьковская агрокомпания "Ландекс Агро" вошла в Next 250 — ежегодный список Forbes Ukraine, объединяющий самые перспективные малые и средние предприятия страны.

Александр Кацуба. Фото из открытых источников

Формируя список, редакция оценивала сотни украинских бизнесов с годовой выручкой от 10 до 1 млрд гривен, пишет издание “Зеркало недели”. Среди критериев отбора Forbes называет жизнестойкость компании в условиях войны, инновационность продукта, быстроту масштабирования, нестандартные управленческие решения, а также прозрачность и деловую репутацию.

"Ландекс Агро", как отмечает СМИ, работает на деоккупированных территориях восьми общин Харьковской области — в Лозовском, Изюмском и Купянском районах. Компания выращивает зерновые и масличные культуры, предоставляет в аренду сельхозтехнику, занимается хранением и доработкой продукции. Земельный банк составляет 52,8 тыс. гектаров, из которых 9500 гектаров находятся в собственности общества.

Основную часть земель компания привлекла в течение двух лет, сообщают журналисты. В декабре 2024 года она приобрела 26,5 тыс. гектаров – бывшие активы AgroGeneration. В феврале 2025 года земельный банк вырос еще на 3,8 тыс. гектаров за счет Лозовского кластера. В октябре того же года Антимонопольный комитет разрешил компании приобрести агрофирму "Подоловская" с 6,6 тыс. гектаров, а в феврале 2026 — ООО "Земли Слобожанщины".

Уборочная кампания в 2026 году продолжается. Обмолот гороха завершен на площади 475,3 гектара: валовой сбор составил 1089,82 тонн при урожайности 22,93 ц/га. Озимый рапс собран из 353,66 гектара с результатом 17,8 ц/га. Средняя урожайность озимой пшеницы – 48 ц/га, комбайны прошли 2969 гектаров, до уборки остается 12 227,9 гектара.

На показатели повлияли весенние заморозки, летняя засуха и боевые действия. Только в течение июля из-за обстрелов в Изюмском районе уничтожено до 150 гектаров посевов пшеницы.

"Жатва на Харьковщине сегодня — это не просто работа, это настоящий вызов", — цитирует издание руководителя компании Глеба Гаврилова.

По его словам, минная опасность и риск обстрелов являются повседневной реальностью для механизаторов и агрономов, поэтому приоритетом для предприятия остается безопасность работников.

Издание отмечает, что Харьковская область имеет самый высокий в Украине уровень загрязнения взрывоопасными предметами. "Ландекс Агро" сотрудничает с сертифицированными операторами противоминной деятельности, возвращая сельскохозяйственные земли к безопасному использованию.

Отмечается, что в апреле 2025 года компания интегрировала IoT-платформу "Агроконтроль" для цифрового управления производственными процессами. В структуре посевов преобладают подсолнечник и озимая пшеница – на них приходится 80% площадей; остальные занимают лен, рапс, горох, нут и соя. Под льном задействовано до 4000 гектаров.

Конечным бенефициаром "Ландекс Агро" является предприниматель и инвестор Александр Кацуба, который также имеет активы в сферах газодобычи, медиа и финансовых технологий.