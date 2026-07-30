“Ландекс Агро” Олександра Кацуби увійшла до списку Forbes Next 250: ЗМІ

Харківська агрокомпанія “Ландекс Агро” увійшла до Next 250 — щорічного списку Forbes Ukraine, який об'єднує найперспективніші малі та середні підприємства країни.

Олександр Кацуба. Фото з відкритих джерел

Формуючи список, редакція оцінювала сотні українських бізнесів із річним виторгом від 10 млн до 1 млрд гривень, пише видання “Дзеркало тижня”. Серед критеріїв відбору Forbes називає життєстійкість компанії в умовах війни, інноваційність продукту, швидкість масштабування, нестандартні управлінські рішення, а також прозорість і ділову репутацію.

“Ландекс Агро”, як зазначає ЗМІ, працює на деокупованих територіях восьми громад Харківської області — у Лозівському, Ізюмському та Куп'янському районах. Компанія вирощує зернові й олійні культури, надає в оренду сільгосптехніку, займається зберіганням і доробкою продукції. Земельний банк становить 52,8 тис. гектарів, із яких 9500 гектарів перебувають у власності товариства.

Основну частину земель компанія залучила протягом двох років, повідомляють журналісти. У грудні 2024 року вона придбала 26,5 тис. гектарів — колишні активи AgroGeneration. У лютому 2025-го земельний банк зріс ще на 3,8 тис. гектарів за рахунок Лозівського кластера. У жовтні того ж року Антимонопольний комітет дозволив компанії придбати агрофірму “Подолівська” з 6,6 тис. гектарів, а в лютому 2026-го — ТОВ “Землі Слобожанщини”.

Збиральна кампанія 2026 року триває. Обмолот гороху завершено на площі 475,3 гектара: валовий збір становив 1089,82 тонни за врожайності 22,93 ц/га. Озимий ріпак зібрано з 353,66 гектара з результатом 17,8 ц/га. Середня врожайність озимої пшениці — 48 ц/га, комбайни пройшли 2969 гектарів, до збирання залишається 12 227,9 гектара.

На показники вплинули весняні приморозки, літня посуха та бойові дії. Лише протягом липня через обстріли в Ізюмському районі знищено до 150 гектарів посівів пшениці.

“Жнива на Харківщині сьогодні — це не просто робота, це справжній виклик”, — цитує видання керівника компанії Гліба Гаврилова.

За його словами, мінна небезпека та ризик обстрілів є щоденною реальністю для механізаторів і агрономів, тому пріоритетом для підприємства залишається безпека працівників.

Видання наголошує, що Харківська область має найвищий в Україні рівень забруднення вибухонебезпечними предметами. “Ландекс Агро” співпрацює із сертифікованими операторами протимінної діяльності, повертаючи сільськогосподарські землі до безпечного використання.

Зазначається, що у квітні 2025 року компанія інтегрувала IoT-платформу “Агроконтроль” для цифрового управління виробничими процесами. У структурі посівів переважають соняшник та озима пшениця — на них припадає 80% площ; решту займають льон, ріпак, горох, нут і соя. Під льоном задіяно до 4000 гектарів.

Кінцевим бенефіціаром “Ландекс Агро” є підприємець та інвестор Олександр Кацуба, який також має активи у сферах газовидобування, медіа та фінансових технологій.