На рынке обсуждают переоформление структур с орбиты Сольского на Ростислава Данильченко

После уголовного дела вокруг эксминистра аграрной политики Николая Сольского аграрный рынок начал внимательно следить за изменениями в структурах, ранее связывавшихся с его окружением. Особое внимание участников рынка привлекли серии переоформлений компаний, смены директоров и появление новых бенефициаров в бизнесах, которые ассоциировали с людьми с орбиты Сольского.

Одним из наиболее обсуждаемых примеров стал СХК "Сорио Трейд". Именно в этой структуре новым бенефициаром явился бизнесмен из Николаева Ростислав Данильченко . Он известен как владелец группы компаний "Золотая Нива" и, в прошлом, депутат облсовета от Партии регионов. Для многих на рынке это стало неожиданностью, поскольку имя Ростислава Данильченко ранее публично не связывали с аграрной группой Сольского.

Журналисты обращают внимание, что изменения в структуре собственности начались практически одновременно с активной фазой уголовного производства из-за вероятного завладения 63,7 млн грн в конфликте со структурами группы "Эпицентр". По версии следствия, речь идет об истории из 7000 тонн кукурузы, которую компании Эпицентра оплатили, но так и не получили.

После этого в ряде компаний, которые ассоциировал рынок с людьми с орбиты Сольского, начались быстрые изменения владельцев и руководства. На рынке это уже называют классической попыткой разорвать связи между отдельными структурами и основными фигурантами уголовного дела.

Отдельный интерес вызывает сама компания "Сорио Трейд". Формально у структуры нет крупного земельного банка или значительных официальных активов, однако при этом занималась внешнеэкономической деятельностью и экспортом агропродукции. Среди иностранных контрагентов компании упоминали и швейцарскую Arista Trading AG . Сейчас в профессиональной среде активно обсуждается, что реальная ценность "Сорио Трейд" могла заключаться не в земле или технике, а в финансовых потоках, экспортных контрактах и торговых операциях.

Дополнительные вопросы вызывает и то, что часть бывших менеджеров компании уже фигурирует в уголовном производстве, а появление Ростислава Данильченко в структуре произошло почти одновременно с арестами активов отдельных компаний, которые связывал рынок с людьми Сольского.

Именно поэтому в аграрной среде все чаще звучит версия, что из-за новых формальных владельцев могли пытаться дистанцировать отдельные активы, экспортные операции или финансовые потоки от основных фигурантов дела.