На ринку обговорюють переоформлення структур з орбіти Сольського на Ростислава Данильченка

Після кримінальної справи навколо ексміністра аграрної політики Миколи Сольського аграрний ринок почав уважно стежити за змінами у структурах, які раніше пов’язували з його оточенням. Особливу увагу учасників ринку привернули серії переоформлень компаній, зміни директорів та поява нових бенефіціарів у бізнесах, які до цього асоціювали з людьми з орбіти Сольського.

Одним із найбільш обговорюваних прикладів став СГК "Соріо Трейд". Саме у цій структурі новим бенефіціаром з’явився бізнесмен із Миколаївщини Ростислав Данильченко. Він відомий як власник групи компаній "Золота Нива" та, в минулому, депутат облради від Партії регіонів. Для багатьох на ринку це стало несподіванкою, оскільки раніше ім’я Ростислава Данильченка публічно не пов’язували з аграрною групою Сольського.

Журналісти звертають увагу, що зміни у структурі власності почалися практично одночасно з активною фазою кримінального провадження через ймовірне заволодіння 63,7 млн грн у конфлікті зі структурами групи "Епіцентр". За версією слідства, мова йде про історію з 7000 тонн кукурудзи, яку компанії "Епіцентру" оплатили, але так і не отримали.

Після цього у низці компаній, які ринок асоціював із людьми з орбіти Сольського, почалися швидкі зміни власників та керівництва. На ринку це вже називають класичною спробою "розірвати" зв’язки між окремими структурами та основними фігурантами кримінальної справи.

Окремий інтерес викликає сама компанія "Соріо Трейд". Формально структура не має великого земельного банку чи значних офіційних активів, однак при цьому займалася зовнішньоекономічною діяльністю та експортом агропродукції. Серед іноземних контрагентів компанії згадували і швейцарську Arista Trading AG. Зараз у професійному середовищі активно обговорюють, що реальна цінність "Соріо Трейд" могла полягати не у землі чи техніці, а у фінансових потоках, експортних контрактах та торгових операціях.

Додаткові питання викликає і те, що частина колишніх менеджерів компанії вже фігурує у кримінальному провадженні, а поява Ростислава Данильченка у структурі відбулася майже одночасно з арештами активів окремих компаній, які ринок пов’язував із людьми Сольського.

Саме тому в аграрному середовищі дедалі частіше лунає версія, що через нових формальних власників могли намагатися дистанціювати окремі активи, експортні операції або фінансові потоки від основних фігурантів справи.