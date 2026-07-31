Продовольственная безопасность Украины под большим вопросом: эксперты бьют тревогу по причине

Мобилизация остается наибольшим вызовом для украинского аграрного бизнеса по поиску работников. Именно этот фактор назвали ключевой причиной дефицита кадров все компании, принявшие участие в исследовании Agrohub.

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Соответствующие результаты обнародованы в инфографике по итогам опроса, проведенного в июне 2026 г. среди 16 крупных агрохолдингов с совокупным земельным банком 2,2 млн гектаров. В исследование вошли предприятия растениеводства, животноводства и элеваторного направления.

Согласно результатам, 100% опрошенных компаний назвали мобилизацию главным фактором, усложняющим подбор персонала. Второе место среди проблем занял дефицит квалифицированных специалистов – его отметили 69% респондентов. Еще 56% компаний сообщили, что все сложнее находить работников из-за роста зарплатных ожиданий кандидатов.

Из-за острой нехватки кадров аграрные предприятия уже пересматривают подходы к формированию трудовых коллективов. Бизнес все активнее привлекает работников из других регионов Украины, открывает вакансии для людей 50 и пенсионеров, а также расширяет возможности трудоустройства женщин на должностях, которые еще несколько лет назад традиционно считались мужскими.

Эксперты отмечают, что кадровый голод может стать одним из главных рисков для аграрной отрасли, остающейся одним из ключевых секторов украинской экономики. При отсутствии достаточного количества работников предприятиям все труднее поддерживать производственные темпы, особенно в периоды посевной и жатвы.

Опубликованные данные свидетельствуют, что агросектор постепенно адаптируется к новым реалиям военного времени, однако вопрос обеспечения предприятий квалифицированными кадрами остается одним из острейших вызовов для отрасли.

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