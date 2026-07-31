Продовольча безпека України під великим питанням: експерти б'ють на сполох через причину

Мобілізація залишається найбільшим викликом для українського аграрного бізнесу у питанні пошуку працівників. Саме цей фактор назвали ключовою причиною дефіциту кадрів усі компанії, які взяли участь у дослідженні Agrohub.

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Відповідні результати оприлюднено в інфографіці за підсумками опитування, проведеного у червні 2026 року серед 16 великих агрохолдингів із сукупним земельним банком 2,2 млн гектарів. До дослідження увійшли підприємства рослинництва, тваринництва та елеваторного напрямку.

Згідно з результатами, 100% опитаних компаній назвали мобілізацію головним чинником, який ускладнює підбір персоналу. Друге місце серед проблем посів дефіцит кваліфікованих спеціалістів – його відзначили 69% респондентів. Ще 56% компаній повідомили, що дедалі складніше знаходити працівників через зростання зарплатних очікувань кандидатів.

Через гостру нестачу кадрів аграрні підприємства вже переглядають підходи до формування трудових колективів. Бізнес дедалі активніше залучає працівників із інших регіонів України, відкриває вакансії для людей віком 50+ та пенсіонерів, а також розширює можливості працевлаштування жінок на посадах, які ще кілька років тому традиційно вважалися чоловічими.

Експерти зазначають, що кадровий голод може стати одним із головних ризиків для аграрної галузі, яка залишається одним із ключових секторів української економіки. За відсутності достатньої кількості працівників підприємствам дедалі важче підтримувати виробничі темпи, особливо в періоди посівної та жнив.

Опубліковані дані свідчать, що агросектор поступово адаптується до нових реалій воєнного часу, однак питання забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами залишається одним із найгостріших викликів для галузі.

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