СМИ: Экс-председатель "Альфа-банка" Волков, вероятно, ведет к банкротству агрокомпанию на Житомирщине

Кречмаровская Наталия
Бывший глава Госкомиссии по ценным бумагам и экс-председатель правления украинского филиала российского "Альфа-банка" Андрей Волков, вероятно, не планирует погасить долги перед кредиторами одной из своих компаний в Житомирской области. Речь идет о СООО "Надежда ВП", которое обрабатывает более 4,5 тыс. га в Пулинской территориальной громаде.
Сейчас компания в судах оспаривает необходимость рассчитаться перед кредиторами на общую сумму около 50 млн грн перед фирмой-поставщиком пищевых продуктов ВСУ, пишет "Українські новини".
Журналисты ранее сообщали, что согласно данным YouControl, адвокат одной из компаний Волкова, "Инвестохилс Веста" Святослав Болинский через ООО "Блик Трейд" купил СООО "Надежда ВП" у Лампракиса Лазоса. Это бывший топ-менеджер швейцарской трейдинговой компании Louis Dreyfus. Сейчас фирму, по данным СМИ, переписали на киевлянина Андрея Волынского и Руслана Горобця из Хмельницкой области.
По данным журналистов, у истоков "Инвестохилс" вместе с Волковым стоял бывший глава крупнейшей частной нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" Михаил Бакуненко.
СМИ отмечает, что СООО "Надежда ВП" сейчас находится в судебных спорах о признании недействительными аграрных расписок на почти 50 млн грн в пользу ООО "Бис агро групп" из Городенки Ивано-Франковской области, которая является поставщиком консервной продукции для нужд ВСУ.
Как отмечает СМИ, компания также якобы не планирует возвращать 1,6 млн евро кредитной задолженности и перед "Пиреус банком". Издание напоминает, что бывший формальный бенефициарный владелец ряда фирм из группы Инвестохилс в прошлом – киприот Антониу Константинос (Antoniou Konstantinos) находится под санкциями. Одна из возможных причин: обслуживание бизнеса россиян. Компания Blossom Trading LTD из Великобритании, где Константинос директор, формально владеют Ольга Борисова и Виталий Брыль. В медиа их упоминают как вероятных подставных лиц Игоря Левитина – помощника Владимира Путина, бывшего министра транспорта РФ, который сейчас сам находится под санкциями США и Канады.
Учитывая возможные связи с санкционными списками, партнерами, вероятно причастными к бизнесу в РФ, как отмечают журналисты, остается вопросом времени, когда на деятельность этого бизнеса и в целом "Инвестохиллс" обратят внимание силовые структуры, ответственные за национальную безопасность.