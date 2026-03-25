СМИ: Экс-председатель "Альфа-банка" Волков, вероятно, ведет к банкротству агрокомпанию на Житомирщине

Бывший глава Госкомиссии по ценным бумагам и экс-председатель правления украинского филиала российского "Альфа-банка" Андрей Волков, вероятно, не планирует погасить долги перед кредиторами одной из своих компаний в Житомирской области. Речь идет о СООО "Надежда ВП", которое обрабатывает более 4,5 тыс. га в Пулинской территориальной громаде.

Сейчас компания в судах оспаривает необходимость рассчитаться перед кредиторами на общую сумму около 50 млн грн перед фирмой-поставщиком пищевых продуктов ВСУ, пишет "Українські новини".

Журналисты ранее сообщали, что согласно данным YouControl, адвокат одной из компаний Волкова, "Инвестохилс Веста" Святослав Болинский через ООО "Блик Трейд" купил СООО "Надежда ВП" у Лампракиса Лазоса. Это бывший топ-менеджер швейцарской трейдинговой компании Louis Dreyfus. Сейчас фирму, по данным СМИ, переписали на киевлянина Андрея Волынского и Руслана Горобця из Хмельницкой области.

"Согласно данным YouControl, Горобець сейчас также является подписантом в обанкротившейся ООО "ФК Инвестохилс Веста", а также в ряде других связанных с Волковым компаний. Волков известен тем, что в 2000-х много лет работал председателем правления "Альфа Банка Украина", а впоследствии некоторое время "Альфа-Страхованием". Впрочем, основной его актив последних лет — ряд компаний под общим "зонтиком" "Инвестохилс", которая скупает за бесценок проблемные активы (кредиты) на аукционах Фонда гарантирования вкладов", — пишет издание.

По данным журналистов, у истоков "Инвестохилс" вместе с Волковым стоял бывший глава крупнейшей частной нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" Михаил Бакуненко.

"Гражданка России и Израиля Лилиан Бакуненко, жена бизнес-партнера, неоднократно выступала соучредителем в различных бизнесах Волкова — ООО "Инвестохиллс Технологии", ООО "ДП Киевгорсправка", ООО "ФК Инвестохиллс Веста", ООО "Конгресс Девелопмент" Партнерс", ООО "Вердикт Капитал" и тому подобное”, — уточняются журналисты.

СМИ отмечает, что СООО "Надежда ВП" сейчас находится в судебных спорах о признании недействительными аграрных расписок на почти 50 млн грн в пользу ООО "Бис агро групп" из Городенки Ивано-Франковской области, которая является поставщиком консервной продукции для нужд ВСУ.

"Расчетный срок по аграрным распискам (обязательство выплатить средства, взятые под залог будущего урожая) истек еще осенью 2024 года. Поэтому кредитор обратился к нотариусу, чтобы тот в упрощенном порядке сделал надпись о необходимости безусловного погашения долга. В то же время, согласно данным судебного реестра, в ООО "Надежда ВП" теперь эти обязательства оспаривают как не подлежащие оплате, поскольку якобы расчеты за товар, гарантией уплаты за который были расписки, уже состоялись", — говорится в материале.

Как отмечает СМИ, компания также якобы не планирует возвращать 1,6 млн евро кредитной задолженности и перед "Пиреус банком". Издание напоминает, что бывший формальный бенефициарный владелец ряда фирм из группы Инвестохилс в прошлом – киприот Антониу Константинос (Antoniou Konstantinos) находится под санкциями. Одна из возможных причин: обслуживание бизнеса россиян. Компания Blossom Trading LTD из Великобритании, где Константинос директор, формально владеют Ольга Борисова и Виталий Брыль. В медиа их упоминают как вероятных подставных лиц Игоря Левитина – помощника Владимира Путина, бывшего министра транспорта РФ, который сейчас сам находится под санкциями США и Канады.

Учитывая возможные связи с санкционными списками, партнерами, вероятно причастными к бизнесу в РФ, как отмечают журналисты, остается вопросом времени, когда на деятельность этого бизнеса и в целом "Инвестохиллс" обратят внимание силовые структуры, ответственные за национальную безопасность.



