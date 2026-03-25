ЗМІ: Ексголова "Альфа-банку" Волков ймовірно веде до банкрутства агрокомпанію на Житомирщині

Кречмаровская Наталия
Колишній голова Держкомісії з цінних паперів та ексголова правління української філії російського "Альфа-банку" Андрій Волков ймовірно не планує погасити борги перед кредиторами однієї зі своїх компаній в Житомирській області. Йдеться про СТОВ "Надія ВП", яке обробляє понад 4,5 тис. га в Пулинській територіальній громаді.
Банкрутство. Ілюстративне фото
Зараз компанія в судах оскаржує необхідність розрахуватися перед кредиторами на загальну суму близько 50 млн грн перед фірмою-постачальником харчових продуктів ЗСУ, пише видання “Українські новини”.
Журналісти раніше повідомляли, що згідно з даними YouControl, адвокат однієї з компаній Волкова, "Інвестохіллс Веста" Святослав Болінський через ТОВ "Блік Трейд" купив СТОВ "Надія ВП" у Лампракіса Лазоса. Це колишній топ-менеджер швейцарської трейдингової компанії Louis Dreyfus. Зараз фірму, за даними ЗМІ, переписали на киянина Андрія Волинського і Руслана Горобця з Хмельницької області.
За даними журналістів, біля витоків "Інвестохіллс" разом із Волковим стояв колишній голова найбільшої приватної нафтогазовидобувної компанії "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко.
ЗМІ зазначає, що СТОВ "Надія ВП" зараз перебуває в судових спорах щодо визнання недійсними аграрних розписок на майже 50 млн грн на користь ТОВ "Біс агро груп" з Городенки Івано-Франківської області, яка є постачальником консервної продукції для потреб ЗСУ.
Як зазначає ЗМІ, також компанія нібито не планує повертати 1,6 млн євро кредитної заборгованості і перед "Піреус банком". Видання нагадує, що колишній формальний бенефіціарний власник низки фірм з групи "Інвестохіллс" у минулому – кіпріот Антоніу Константінос (Antoniou Konstantinos) перебуває під санкціями. Одна з можливих причин: обслуговування бізнесу росіян. Компанією Blossom Trading LTD з Великобританії, де Константінос директор, формально володіють Ольга Борисова та Віталій Бриль. В медіа їх згадують як ймовірних підставних осіб Ігоря Левітіна – помічника Володимира Путіна, колишнього міністра транспорту РФ, який зараз і сам перебуває під санкціями США та Канади.
Враховуючи можливі зв'язки із санкційними списками, партнерами, ймовірно дотичними до бізнесу в РФ, як зазначають журналісти, залишається питанням часу, коли на діяльність цього бізнесу і в цілому конгломерату "Інвестохіллс" звернуть увагу силові структури, відповідальні за національну безпеку.