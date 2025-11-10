Цены на подсолнечное масло падают – в Украине собрали почти весь урожай, но он оказался слабее ожиданий

Мировые котировки на украинское подсолнечное масло за неделю снизились на 50 долларов за тонну. Это сразу отразилось и на внутреннем рынке: перерабатывающие заводы снизили закупочные цены на подсолнечник примерно на 10 долларов. Об этом пишет "Куркуль" со ссылкой на аналитиков Spike Brokers , такая коррекция может быть временной – переработчики пытаются не упустить выгодный момент для закупок, ожидая дальнейшего повышения цен на сырье.

Цена на украинский подсолнечник снижается.

Параллельно наблюдается рост стоимости побочных продуктов переработки – цена подсолнечного шрота за неделю поднялась на 10 долларов. Это улучшает экономику переработки и поддерживает потенциал восстановления цен на семена в ближайшее время.

На фоне этих тенденций аграрии завершают уборку урожая. По состоянию на начало ноября в Украине обмолочено 90% посевов подсолнечника, получено 8,7 млн. тонн урожая. Урожайность остается стабильно низкой – около 1,89 тонны с гектара, поэтому результат этого года, по оценкам экспертов, не превысит 10 млн тонн. Аналитики отмечают: снижение урожайности и содержания подсолнечного масла в семенах может ограничить экспортное предложение украинского подсолнечного масла на внешних рынках.

Согласно данным Spike Brokers, спотовый индекс цены на подсолнечник с поставкой в течение 30 дней уменьшился за неделю на 9 долларов – до 688 долларов за тонну по НДС.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2025 году Украина как один из ключевых игроков на мировом рынке зерновых столкнулась с вызовами и возможностями, определяющими не только национальную экономику, но и мировые тенденции в продовольственной безопасности. Прогнозы урожая зерновых культур на уровне около 57 миллионов тонн, по оценкам чиновников и аналитиков, могут стать катализатором для стабилизации экспортных цен, но в то же время рискуют усилить волатильность на глобальном рынке из-за геополитических факторов и климатической неопределенности.