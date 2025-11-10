logo

Цены на подсолнечное масло падают – в Украине собрали почти весь урожай, но он оказался слабее ожиданий
Цены на подсолнечное масло падают – в Украине собрали почти весь урожай, но он оказался слабее ожиданий

Стоимость масла на внешних рынках снизилась на 50 долларов в неделю, а внутренние цены на семена тоже начали проседать.

10 ноября 2025, 16:43
Автор:
Проніна Аня

Мировые котировки на украинское подсолнечное масло за неделю снизились на 50 долларов за тонну. Это сразу отразилось и на внутреннем рынке: перерабатывающие заводы снизили закупочные цены на подсолнечник примерно на 10 долларов. Об этом пишет "Куркуль" со ссылкой на аналитиков Spike Brokers , такая коррекция может быть временной – переработчики пытаются не упустить выгодный момент для закупок, ожидая дальнейшего повышения цен на сырье.

Цена на украинский подсолнечник снижается.

Цена на украинский подсолнечник снижается.

Параллельно наблюдается рост стоимости побочных продуктов переработки – цена подсолнечного шрота за неделю поднялась на 10 долларов. Это улучшает экономику переработки и поддерживает потенциал восстановления цен на семена в ближайшее время.

На фоне этих тенденций аграрии завершают уборку урожая. По состоянию на начало ноября в Украине обмолочено 90% посевов подсолнечника, получено 8,7 млн. тонн урожая. Урожайность остается стабильно низкой – около 1,89 тонны с гектара, поэтому результат этого года, по оценкам экспертов, не превысит 10 млн тонн. Аналитики отмечают: снижение урожайности и содержания подсолнечного масла в семенах может ограничить экспортное предложение украинского подсолнечного масла на внешних рынках.

Согласно данным Spike Brokers, спотовый индекс цены на подсолнечник с поставкой в течение 30 дней уменьшился за неделю на 9 долларов – до 688 долларов за тонну по НДС.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2025 году Украина как один из ключевых игроков на мировом рынке зерновых столкнулась с вызовами и возможностями, определяющими не только национальную экономику, но и мировые тенденции в продовольственной безопасности. Прогнозы урожая зерновых культур на уровне около 57 миллионов тонн, по оценкам чиновников и аналитиков, могут стать катализатором для стабилизации экспортных цен, но в то же время рискуют усилить волатильность на глобальном рынке из-за геополитических факторов и климатической неопределенности.



