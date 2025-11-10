Ціни на соняшникову олію падають – в Україні зібрали майже весь урожай, але він виявився слабшим за очікування

Світові котирування на українську соняшникову олію за тиждень знизилися на 50 доларів за тонну. Це одразу вплинуло і на внутрішній ринок: переробні заводи знизили закупівельні ціни на соняшник приблизно на 10 доларів. Про це пише "Куркуль" з посиланням на аналітиків Spike Brokers, така корекція може бути тимчасовою – переробники намагаються не втратити вигідний момент для закупівель, очікуючи подальшого підвищення цін на сировину.

Ціна на український соняшник знижується

Паралельно спостерігається зростання вартості побічних продуктів переробки – ціна на соняшниковий шрот за тиждень піднялася на 10 доларів. Це покращує економіку переробки та підтримує потенціал відновлення цін на насіння вже найближчим часом.

На тлі цих тенденцій аграрії завершують збирання врожаю. Станом на початок листопада в Україні обмолочено 90 % посівів соняшнику, отримано 8,7 млн тонн урожаю. Врожайність залишається стабільно низькою – близько 1,89 тонни з гектара, тож цьогорічний результат, за оцінками експертів, не перевищить 10 млн тонн. Аналітики зазначають: зниження врожайності й вмісту олії в насінні може обмежити експортну пропозицію української соняшникової олії на зовнішніх ринках.

Згідно з даними Spike Brokers, спотовий індекс ціни на соняшник із поставкою протягом 30 днів зменшився за тиждень на 9 доларів – до 688 доларів за тонну з ПДВ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у 2025 році Україна, як один з ключових гравців на світовому ринку зернових, стикнулася з викликами та можливостями, що визначають не лише національну економіку, але й світові тенденції у продовольчій безпеці. Прогнози врожаю зернових культур на рівні близько 57 мільйонів тонн, за оцінками урядовців і аналітиків, можуть стати каталізатором для стабілізації експортних цін, але водночас ризикують посилити волатильність на глобальному ринку через геополітичні фактори та кліматичну невизначеність.