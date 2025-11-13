logo

На украинском рынке стремительно дешевеет лук: аналитики назвали причины
На украинском рынке стремительно дешевеет лук: аналитики назвали причины

В Украине продолжает стремительно дешеветь лук. По данным аналитиков, к этому привело увеличение объемов этих овощей на рынке.

13 ноября 2025
Из-за роста предложения продукции невысокого качества, на которое нет большого спроса, в Украине стремительно дешевеет лук. По данным самих производителей, доля некондиционных овощей в общем объеме урожая 2025 года, по меньшей мере, вдвое превышает прошлогодние показатели.

На украинском рынке стремительно дешевеет лук: аналитики назвали причины

Лук на рынке дешевеет. Фото: из открытых источников

Сейчас фермеры продают лук по ценам в диапазоне 4-9 грн за кг или 0,10-0,21 доллара в зависимости от качества и объемов партий продукции. Это в среднем на 15% дешевле, чем на прошлой неделе. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной снижения цен на лук эксперты считают увеличение предложения на рынке овощей среднего и низкого качества. На качество урожая повлияли затяжные дожди в период уборки. Лук оказался непригодным для длительного хранения.

Эти овощи производители стараются как можно быстрее продать, поэтому прибегают к снижению отпускных цен. В то же время, высококачественный лук фермеры стремятся придержать в хранилищах, ожидая подорожания.

По данным аналитиков, сейчас лук в Украине стоит в среднем на 42% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка не исключают, что цена будет снижаться и дальше, ведь предложение овощей на внутреннем рынке продолжает расти.

Как сообщал портал "Комментарии", мировые котировки на украинское подсолнечное масло за неделю снизились на 50 долларов за тонну. Это сразу повлияло и на внутренний рынок. Перерабатывающие заводы снизили закупочные цены на подсолнечник примерно на 10 долларов.

В то же время, наблюдается рост стоимости побочных продуктов переработки. Так, цена на подсолнечный шрот за неделю поднялась на 10 долларов. Это улучшает экономику переработки и поддерживает потенциал обновления цен на семена.



Источник: https://east-fruit.com/uk/novyny/obval-tsin-na-tsybulyu-v-ukrayini-tryvaye/
