На українському ринку стрімко дешевшає цибуля: аналітики назвали причини

Через зростання пропозиції продукції невисокої якості, на яку немає великого попиту, в Україні стрімко дешевшає цибуля. За даними самих виробників, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує торішні показники.

Цибуля на ринку дешевшає. Фото: з відкритих джерел

Зараз фермери продають цибулю за цінами в діапазоні 4-9 грн за кг або 0,10-0,21 долара, залежно від якості та обсягів партій продукції. Це в середньому на 15% дешевше, ніж минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Основною причиною зниження цін на цибулю експерти вважають збільшення пропозиції на ринку овочів середньої та низької якості. На якість урожаю вплинули затяжні дощі в період збирання. Цибуля виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Ці овочі виробники намагаються якнайшвидше продати, тому вдаються до зниження відпускних цін. Водночас високоякісну цибулю фермери прагнуть притримати в сховищах, очікуючи подорожчання.

За даними аналітиків, зараз цибуля в Україні коштує в середньому на 42% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку не виключають, що ціна знижуватиметься й надалі, адже пропозиція овочів на внутрішньому ринку продовжує зростати.

Як повідомляв портал "Коментарі", світові котирування на українську соняшникову олію за тиждень знизилися на 50 доларів за тонну. Це одразу ж вплинуло і на внутрішній ринок. Переробні заводи знизили закупівельні ціни на соняшник приблизно на 10 доларів.

Водночас спостерігається зростання вартості побічних продуктів переробки. Так, ціна на соняшниковий шрот за тиждень піднялася на 10 доларів. Це покращує економіку переробки та підтримує потенціал відновлення цін на насіння.