Цены летят вниз, а гектары разлетаются: что происходит с рынком земли в Украине

Проніна Анна
В Украине в 2026 году сформировалась неожиданная тенденция на рынке сельскохозяйственной земли – цены резко снижаются, но количество сделок наоборот растет. Такая динамика уже вызывает интерес как у фермеров, так и у инвесторов.
Как сообщают " Комментарии ", об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
В феврале 2026 года средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли составила 69 773 гривны .
Это почти на 26 тысяч гривен меньше , чем в январе.
Фактически рынок пережил резкое удешевление , ставшее одним из самых заметных за последнее время.
В то же время цены существенно отличаются в зависимости от региона:
– самая дешевая земля – в Херсонской области ( 35 072 грн/га );
– также низкие цены в Сумской и Николаевской областях;
– самые дорогие участки – в Киевской области ( 240 636 грн/га ), а также на западе Украины.
Несмотря на понижение стоимости, рынок показывает рост активности.
За месяц было продано 17 805 гектаров земли , что более чем на 5 500 гектаров больше , чем в январе.
Это свидетельствует об оживлении интереса к земле как активу , даже в условиях нестабильности.
Эксперты объясняют ситуацию несколькими факторами:
– агросектор остается ключевой отраслью экономики ;
– земля все больше воспринимается как инвестиция ;
– с 2024 года рынок открыли для юридических лиц, что значительно расширило круг покупателей.
Именно это и создало парадокс: цены падают, но спрос растет .
Несмотря на активизацию рынка, масштабных распродаж не произошло.
По данным Госгеокадастра, в обращении находится лишь около 5,8% земель , ранее находившихся под мораторием.
Большинство участков по-прежнему остаются в аренде , а не продаются.
Таким образом, рынок земли в Украине входит в новую фазу – более дешевая земля стимулирует спрос , но общее предложение остается ограниченным.
