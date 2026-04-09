Цены летят вниз, а гектары разлетаются: что происходит с рынком земли в Украине

В Украине в 2026 году сформировалась неожиданная тенденция на рынке сельскохозяйственной земли – цены резко снижаются, но количество сделок наоборот растет. Такая динамика уже вызывает интерес как у фермеров, так и у инвесторов.

Стоимость земли резко упала и украинцы начали скупать ее активнее

Как сообщают " Комментарии ", об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Что происходит с ценами

В феврале 2026 года средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли составила 69 773 гривны .

Это почти на 26 тысяч гривен меньше , чем в январе.

Фактически рынок пережил резкое удешевление , ставшее одним из самых заметных за последнее время.

В то же время цены существенно отличаются в зависимости от региона:

– самая дешевая земля – в Херсонской области ( 35 072 грн/га );

– также низкие цены в Сумской и Николаевской областях;

– самые дорогие участки – в Киевской области ( 240 636 грн/га ), а также на западе Украины.

Спрос растет, несмотря на падение

Несмотря на понижение стоимости, рынок показывает рост активности.

За месяц было продано 17 805 гектаров земли , что более чем на 5 500 гектаров больше , чем в январе.

Это свидетельствует об оживлении интереса к земле как активу , даже в условиях нестабильности.

Почему украинцы активно покупают землю

Эксперты объясняют ситуацию несколькими факторами:

– агросектор остается ключевой отраслью экономики ;

– земля все больше воспринимается как инвестиция ;

– с 2024 года рынок открыли для юридических лиц, что значительно расширило круг покупателей.

Именно это и создало парадокс: цены падают, но спрос растет .

Сколько земли уже продали

Несмотря на активизацию рынка, масштабных распродаж не произошло.

По данным Госгеокадастра, в обращении находится лишь около 5,8% земель , ранее находившихся под мораторием.

Большинство участков по-прежнему остаются в аренде , а не продаются.

Таким образом, рынок земли в Украине входит в новую фазу – более дешевая земля стимулирует спрос , но общее предложение остается ограниченным.

