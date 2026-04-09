Ціни летять вниз, а гектари розлітаються: що відбувається з ринком землі в Україні

В Україні у 2026 році сформувалася несподівана тенденція на ринку сільськогосподарської землі – ціни стрімко знижуються, але кількість угод навпаки зростає. Така динаміка вже викликає інтерес як у фермерів, так і в інвесторів.

Вартість землі різко впала і українці почали скуповувати її активніше

Як повідомляють "Коментарі", про це свідчать дані Опендатабот.

Що відбувається з цінами

У лютому 2026 року середня вартість гектара сільськогосподарської землі склала 69 773 гривні.

Це майже на 26 тисяч гривень менше, ніж у січні.

Фактично ринок пережив різке здешевлення, яке стало одним із найпомітніших за останній час.

Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від регіону:

– найдешевша земля – у Херсонській області (35 072 грн/га);

– також низькі ціни у Сумській та Миколаївській областях;

– найдорожчі ділянки – у Київській області (240 636 грн/га), а також на заході України.

Попит росте попри падіння

Попри зниження вартості, ринок демонструє зростання активності.

За місяць було продано 17 805 гектарів землі, що більш ніж на 5 500 гектарів більше, ніж у січні.

Це свідчить про пожвавлення інтересу до землі як активу, навіть в умовах нестабільності.

Чому українці активно купують землю

Експерти пояснюють ситуацію кількома факторами:

– агросектор залишається ключовою галуззю економіки;

– земля дедалі більше сприймається як інвестиція;

– з 2024 року ринок відкрили для юридичних осіб, що значно розширило коло покупців.

Саме це і створило парадокс: ціни падають, але попит зростає.

Скільки землі вже продали

Попри активізацію ринку, масштабних розпродажів не відбулося.

За даними Держгеокадастру, в обігу перебуває лише близько 5,8% земель, які раніше були під мораторієм.

Більшість ділянок, як і раніше, залишаються в оренді, а не продаються.

Таким чином, ринок землі в Україні входить у нову фазу – дешевша земля стимулює попит, але загальна пропозиція залишається обмеженою.

